Чому двоїться в очах та наскільки це небезпечно

Двоїння в очах, або диплопія, – досить поширена проблема. Найчастіше вона швидко минає саме собою. Попри це, диплопія може бути ознакою різних захворювань очей, мозку або інших проблем зі здоров'ям.

Види двоїння в очах

Диплопія – медичний термін, що описує стан, коли двоїться в очах. Вона може бути: монокулярною, тобто впливати лише на одне око – у цьому випадку закриття іншого ока не призводить до зникнення двоїння; та бінокулярною, тобто відчуватися в обох очах – при закритті одного ока двоїння в іншому зникає само собою.

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Двоїння також буває вертикальним, горизонтальним або косим, ​​залежно від того, в якому напрямку воно відбувається зверху вниз, праворуч наліво або по діагоналі.

Диплопія часто поєднується з іншими симптомами:

головним болем;

нудотою;

болем при русі очей;

затуманеним зором в одному або обох очах.

Більш схильні до двоїння люди з косоокістю, особливо в дитячому віці. Згодом мозок, як правило, вчиться компенсувати зображення, і диплопія перестає турбувати людину. Зазвичай двоїння в очах безпечне і швидко минає само по собі. Однак у деяких випадках воно може бути ознакою захворювання.

Чому виникає двоїння в очах

Монокулярна диплопія найчастіше пов'язана з офтальмологічними проблемами, до яких належать:

синдром сухого ока;

неправильно підібрані або взагалі не підібрані лінзи для корекції короткозорості чи астигматизму;

захворювання кришталика, наприклад, катаракта;

захворювання рогівки, наприклад, травматичний рубець, або інші причини, що призводять до її помутніння;

пошкодження сітківки, наприклад епіретинальна мембрана – плівка сполучної тканини, яка зморщує зорову область сітківки, що розміщується під нею.

Бінокулярна диплопія може бути викликана як проблемами з органом зору, так і неврологічними причинами:

декомпенсацією косоокості – мозок більше не може зводити різні зображення від очей в одне;

ураженням черепно-мозкових нервів, особливо зорового;

аневризмою – випинання стінок судин головного мозку;

інсульт.

Є й інші стани, здатні викликати двоїння в очах: ​​діабет, запаморочення, деякі аутоімунні хвороби, що вражають м'язи. У будь-якому випадку, якщо вас турбує двоїння в очах, варто звернутися до офтальмолога. При підозрі на неврологічні чи інші причини диплопії він перенаправить вас до відповідного лікаря.

Якщо ж диплопія поєднується з сильним головним болем, болем в очах і затуманеним зором або є симптоми інсульту – несиметричний вираз обличчя, мовленнєві чи рухові труднощі – потрібний невідкладний виклик швидкої допомоги.