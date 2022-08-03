В Києві двоє немовлят з коронавірусом потрапили до реанімації

Діти зазвичай легко переносять коронавірус і не потребують госпіталізації. Але в Києві зафіксували два випадки важкого перебігу COVID-19 у немовлят.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами одній дитині ще не виповнилось двох років, а інша – немовля, що народилося 14 днів тому.

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Нині в столичних лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 78 осіб, із яких 5 дітей, а з підозрою на захворювання – 29 осіб, із яких 22 дитини.

Діти частіше хворіють на важкі форми коронавірусу

Валентина Гінзбург зазначила, що зараз відбувається ріст кількості випадків тяжких форм захворювання на коронавірус серед дітей.

Якщо перші 4 місяці 2022 року дітей на стаціонарному лікуванні перебували одиниці дітей з COVID-19, а до реанімації діти не потрапляли взагалі, то в липні лікарі відділення інтенсивної терапії виборювали у хвороби двох малюків і зараз рятують ще двох. Це однозначно свідчить про те, що COVID у своєму найважчому перебігу повертається,

– зазначила Гінзбург.

Профілактика коронавірусу у дітей

Вона наголосила, що заразитися коронавірусом можна будь-де. Тому, коли йдеться про дітей, які за віком ще не можуть бути щеплені, основна задача батьків – суворо дотримуватися правил епідемічної безпеки.

Це означає без потреби уникати великих скупчень людей, батьки також можуть вимагати в інших одягати маски в присутності їхніх дітей. Також батькам потрібно захистити дітям обличчя, зокрема, якщо дозволяє вік – вдягати маску.

Також потрібно слідкувати за гігієною своїх рук та не давати дитині братися за поверхні у громадських місцях, транспорті. Також потрібно обробляти руки собі та дитині безпечними антисептиками.

У КМДА радять вакцинувати дітей, якщо дозволяє вік – це допоможе запобігти захворюванню і уникнути тяжкого перебігу хвороби.