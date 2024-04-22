Зафіксували перші зараження хворобою від оленів: інфікувалися двоє мисливців

22 квітня 2024, 18:40
Читать новость на русском

Джерело:

Neurology

У США, імовірно, зафіксували перші два випадки інфікування пріонною хворобою від оленів. Захворіли двоє чоловіків. Випадки закінчились трагічно.

Відомо, що хворі споживали м'ясо тварин, яких впольювали у регіоні поширення цього захворювання.

Дивіться також "Орган, який не болить": 3 несподівані симптоми проблем з печінкою

Пріонна хвороба – що це?
Пріонна хвороба – досить важке і виснажливе захворювання, яке виникає унаслідок накопиченням у нервовій системі патологічно згорнутих білків – пріонів.

Пріонною хворобою уперше заразились люди

Дотепер у світі не фіксували випадків передачі пріонної інфекції від тварин до людей.

Однак, наразі медики описали клінічний випадок інфікування 72-річного пацієнта. Чоловік потрапив до лікарні після того, як у нього стався раптовий сплеск агресії та спантеличення. 

Лікарі розпочали лікування, але чоловік помер через місяць.

Зверніть увагу. Розтин після смерті підтвердив, що у чоловіка була хвороба Кройцфельда – Якоба, яка спричинена пріоном.

Усе б нічого, але трохи раніше помер його друг, який був разом із ним на полюванні. У нього лікарі діагностували хворобу Кройцфельда – Якоба.

Споживання м'яса радять контролювати

Учені радять більш детально дослідити, чи може споживання м’яса звірів з регіонів, де поширена пріонна хвороба, нашкодити людині.

Що відомо про пріонну хворобу

  • У Північній Америці ще у кінці лютому цього року почали повідомляти про сплеск випадків хронічної виснажливої хвороби (CWD), що вражає місцевих оленів.
  • Захворювання, також відоме як "хвороба зомбі-оленів".
  • Пріонні захворювання особливо небезпечні, адже вони стійкі та можуть зберігатися в навколишньому середовищі роками.
  • При цьому ці інфекції не піддаються традиційним методам лікування, таким як формальдегід, радіація і навіть спалювання за високих температур.
  • Ба більше, пріони не викликають імунної відповіді, що ускладнює їх виявлення звичайними засобами.
Автор: Анастасія Лукашевська