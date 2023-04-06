Забагато кави шкодить здоров'ю: результати найбільшого дослідження

Вчені давно вивчають зв'язок кави з різними патологіями нервової системи. Але нове дослідження можна назвати найбільшим у своєму роді. Його автори зіставили кількість випитої кави, з ймовірністю зменшення об'єму мозку, ризиком розвитку інсульту та деменції.

Нове дослідження кави

Вчені з Університету Південної Австралії виявили нові аргументи проти вживання кави у надмірних кількостях. У вибірку дослідження було включено понад 17700 людей віком 37 – 73 років.

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Ми врахували різні фактори та виявили, що вживання великих кількостей кави пов'язане зі зменшенням об'єму головного мозку. Шість чашок на день і більше може збільшити ваш ризик розвитку інсульту та деменції,

– сказала Кітті Фем, співавторка дослідження.

Зловживання кавою шкодить мозку

Дослідження показало, що ризик деменції на 53% вищий у людей, які випивають не менше 6 чашок кави на день. Ризик інсульту за такого рівня споживання кави збільшувався на 17%.

Провідний автор дослідження професорка Еліна Хіппенен повідомила, що ця новина може засмутити багатьох любителів цього напою. Однак вона впевнена, що людям необхідно пам'ятати про баланс між кількістю випитої кави та її можливий вплив на здоров'я. Помірність, як і в багатьох інших випадках, є запорукою здоров'я.

Як і генетичні дані та рандомізовані дослідження, наша робота свідчить, що кава може погано впливати на головний мозок. Точні механізми цього впливу не відомі. Одна проста річ, яку ми можемо зробити для свого захисту – запобігати зневодненню, випивати певну кількість води разом із кавою,

– сказала Хіппенен.

Кава може зневоднювати організм завдяки своєму сечогінному ефекту. Вчені наголосили, що дві чашки кави – це середній рівень споживання – не можна назвати небезпечною дозою.