Хто розумніший: оптимісти чи песимісти

Наукове дослідження продемонструвало, що надмірний оптимізм корелює з нижчим рівнем когнітивних здібностей, у порівнянні з реалістичними та песимістичними поглядами на майбутнє.

Оптимізм повʼязаний з гіршим інтелектом

Для отримання цих даних вчені провели аналіз опитування, що включає понад 36 тисяч сімей, де порівнювалися очікування людей щодо їх фінансового добробуту з реальними результатами.

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Стратегії, засновані на надмірно сонячних очікуваннях, ведуть до прийняття неправильних рішень, що неминуче призводить до гірших підсумків порівняно з реалістичними очікуваннями,

– стверджує співавтор дослідження доктор Кріс Доусон.

Цей феномен найбільш явно проявляється при прийнятті рішень, пов'язаних з фінансами, наприклад, при інвестуванні або формуванні заощаджень, а також при будь-якому виборі, що тягне за собою ризик та невизначеність.

Чи впливає оптимізм на ризик хвороб

Деякі люди вважають, що темперамент людини чи його тип особистості може нашкодити, інші вважають, що це навпаки. Насправді тип особистості відіграє важливу роль у поведінці та звичках, тому має прямий вплив на здоров'я та навіть тривалість життя.

Але сама ідея ділити людей за типами особистості та пов'язувати це з конкретними захворюваннями не відповідає принципам доказовості. Справді, є особливості поведінки та нервової системи, які схильні до певних захворювань.

Риси особистості, що описуються в теорії "Великої п'ятірки", включаючи екстраверсію, доброзичливість, сумлінність, невротизм та відкритість досвіду, мають різний вплив на здоров'я. Наприклад, екстраверсію пов'язують із найкращим психічним здоров'ям, а доброзичливість – з покращенням настрою та зниженням стресу.

А люди з високим рівнем невротизму можуть з більшою ймовірністю відчувати проблеми з фізичним здоров'ям, такі як серцево-судинні захворювання та астма..

Таким чином, особистісні риси можуть впливати на поведінку та прийняття рішень, що стосуються здоров'я, але не можуть викликати конкретні захворювання.