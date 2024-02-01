Чи можуть вправи для щелепи зробити обличчя привабливішим

Еспандер для тренування щелепи може збільшити максимальну силу та витривалість щелепи, але не сприятиме зміні контуру обличчя та не прибере друге підборіддя. Крім того, використання пристрою несе деякі ризики.

Поки жінки тестують фейс-фітнес, Гуаша або ходять до фахівців на масаж обличчя, чоловіки у всьому світі змагаються за звання найвиразнішого овалу обличчя та найпривабливіших вилиць.

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Еспандер для тренування щелепи позиціює себе як неінвазивний метод підтяжки обличчя. Він повинен допомогти прибрати друге підборіддя, зміцнити м'язи обличчя, окреслити красиві лінії підборіддя та вилиць.

Еспандер виглядає як гумова кулька з силіконовими ділянками, які набувають форми зубів власника. Для тренування його потрібно кусати або просто гризти з опором верхніми і нижніми передніми зубами від 20 до 30 хвилин щодня.

Наскільки ефективний еспандер для щелепи

Дослідження пристрою показало, що він дійсно збільшує максимальну силу та витривалість щелепи, але після припинення тренувань результат швидко зникає. Таке тренування може допомогти людям відновитися після захворювань щелепи та зменшити біль.

Однак твердження виробників про те, що такий еспандер забезпечує необхідне тренування щелепи, яке сучасна людина не отримує, вважається необґрунтованим. Щелепа та м'язи обличчя здорової людини отримують достатньо вправ під час жування, розмов або міміки.

Пристрій навряд має інші переваги, крім зміцнення щелепи. Жувальні м'язи не можуть омолодити або змінити овал обличчя, тому їхнє тренування не змінить зовнішній вигляд людини. Також подібний еспандер не позбавить другого підборіддя, оскільки не може сприяти зменшенню жиру на обличчі.

Ризики використання еспандера для щелепи

Додаткові активні тренування щелепи мають деякі ризики:

порушення скронево-нижньощелепного суглоба;

вивих;

головні болі;

проблеми із зубами та прикусом.

Якщо вам здається, що мʼязи щелепи занадто слабкі, краще поговорити із лікарем.