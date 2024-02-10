Як доглядати за шкірою під час хімієтерапії

Лікування онкологічних захворювань може погіршувати стан шкіри, тому вона потребує особливого догляду. Зокрема, хімієтерапія часто призводить до сухості, почервоніння шкіри та свербежу. Щоб скоротити неприємні наслідки для шкіри, її потрібно м'яко очищати та активно зволожувати.

Побічні ефекти від лікування раку

З кожним роком лікування раку стає дедалі ефективнішим. Завдяки цьому багато людей живуть довго у ремісії. При цьому побічні ефекти від лікування дуже поширені й можуть впливати на якість життя пацієнтів. Дехто навіть припиняє через них терапію.

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Лікарі не завжди приділяють увагу побічним ефектам лікування раку, бо вони здаються не такими значними порівняно з подоланням хвороби. Під час проходження променевої або хімієтерапії пацієнти очікують, що почне випадати волосся, знизиться апетит, але мало хто знає, що серед побічних ефектів також може бути погіршення стану шкіри, що своєю чергою може спричинити серйозний дискомфорт.

Негативний вплив на шкіру

Серед побічних ефектів можуть бути сухість, свербіж, почервоніння та подразнення, висипання на шкірі. Понад 80% пацієнтів, які проходять лікування, стикаються з побічними ефектами, що виникають на шкірі, які називаються шкірною токсичністю.

Основна проблема – це надмірна сухість шкіри. Вона може супроводжуватися свербінням, а також призводити до розчухування, які можуть стати вхідними воротами для різних інфекцій. Щоб цього не сталося, важливо забезпечити зволоження та при цьому не пошкодити шкіру:

Митися у теплій воді, а не в гарячій.

Користуватися м'якими засобами, які очищають.

Промакувати, а не витирати шкіру після душу.

Наносити зволожувальний крем щонайменше 2 рази на день, у тому числі після душу, коли шкіра ще волога.

Виключити з догляду засоби з ароматами та спиртом.

Для полегшення свербежу можна використовувати спеціальні креми та бальзами для підтримки бар'єрних властивостей шкіри. У їхньому складі можуть бути термальна вода, ніацинамід, гліцерин. Також можна використовувати спеціальні очищувальні засоби із заспокійливим та протисвербіжним ефектом. Якщо він не минає, краще звернутися до лікаря за консультацією.

Через підвищену чутливість до світла краще уникати прямих сонячних променів. На вулиці потрібно обов'язково використовувати сонцезахисний крем, по можливості носити закритий одяг і крислатий капелюх.

Іноді хімієтерапія може викликати висип, схожий на прищі. Лікувати її засобами проти акне не можна. Висипання завжди краще показати онкологу або дерматологу, він визначить причину та порадить відповідні препарати.

У поодиноких випадках лікування раку може призводити до важчих наслідків. Наприклад, шкіра може облизати, кровоточити чи сильно боліти. У такому разі потрібно одразу звернутися до лікаря. Він допоможе підібрати лікування, наприклад, лікарські мазі та болезаспокійливі.