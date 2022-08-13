До яких лікарів можна потрапити без направлення: перелік від МОЗ

В Україні потрібне скерування, щоб потрапити до більшості лікарів не первинної медицини, але є й винятки.

До війни скеруванням до вузьких спеціалістів займалися медики першої ланки – педіатри, терапевти та сімейні лікарі. Вони мали сформувати електронне направлення.

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Як отримати скерування під час війни

Але в умовах війни декларації з лікарями не є обов'язковими для внутрішньо переміщених осіб, а направлення до спеціаліста може бути й паперовим.

Лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо, якщо стан пацієнта цього вимагає. До цих лікарів скерування непотрібне.

Коли до лікаря не потрібне скерування

Також є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму. Так, направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

гінеколога, у тому числі дитячого,

психіатра,

нарколога,

стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

фтизіатра,

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Хто може виписувати скерування

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих.

Скільки діє скерування

Термін дії направлення – рік. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста.