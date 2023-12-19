Через вроджену патологію дівчинка 10 років провела у лікарнях: історія одужання Влади

Життя дівчинки Влади з Донецької області врятувала трансплантація нирки. Вона 10 років перебувала в лікарні через важку вроджену патологію сечового міхура.

Патологію у дівчинки діагностували ще в ранньому дитинстві. Історію одужання Влади розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році мама перевезла доньку до Харкова – там в одній із місцевих лікарень дівчинку лікували упродовж двох років. Згодом її направили в Київ – у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", де Влада провела ще майже 8 років.

Процес лікування був складним

Владі довелося пройти через всі види замісної ниркової терапії та формування судинних доступів.

Вона перенесла 15 операцій, зупинку серця, набряки легень, дівчинку неодноразово реанімували.

Мені не можна було пити понад 100 мілілітрів води на день, бо мої нирки не працювали. Гемодіаліз проводили тричі на тиждень, кожна процедура тривала по 4 – 6 години. Я навіть не уявляла, як це – жити поза лікарнею і без гемодіалізу,

– розповідає дівчинка.

Єдиним порятунком була трансплантація

Цієї весни стан Влади був настільки складним, що лікарський консиліум Охматдиту визначив для неї перший статус екстреності.

"Це означало, що Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) мала надати їй перевагу під час визначення пари "донор-реципієнт", – пояснюють у МОЗ.

Наприкінці квітня система знайшла для Влади спорідненого донора – ним став пацієнт із Волині. Медики констатували у нього смерть мозку, а його родичі дали згоду на забір органів.



Влада 10 років провела у лікарнях / Фото МОЗ

Пересадка нирки пройшла успішно. Завдяки їй через 10 років лікування Влада нарешті вийшла з лікарні.

У міністерстві додали, що процес реабілітації Влади ще триває, але вона більше не прив'язана до діалізу.