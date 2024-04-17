Приїхали до українських хірургів: дівчинку з Великої Британії вилікували від важкої епілепсії

Дитячі нейрохірурги з Львова провели операцію з видалення частини мозкової півкулі у 4-річної дівчинки з Північної Ірландії, щоб зменшити частоту судомних нападів, які загрожували її життю та заважали розвитку.

Сім'я з Великої Британії подолала 3000 км, щоб звернутися до фахівців Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, який розміщений у Львівському дитячому госпіталі Святого Миколая. Тут надають допомогу дітям з усіх регіонів України. Але це перший випадок, коли пацієнтка приїхала з-за кордону.

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Важка епілепсія у дитини

Батьки 4-річної Рейчел Гріббен помітили в 1,5-річному віці, що вона якось відставала в розвитку. Через декілька місяців вона пережила перший важкий судомний напад, після чого їй діагностували епілепсію. Лікарі також виявили фокально-кортикальну дисплазію (погано розвинені відростки мозку), яка спричинила судоми.

З кожним місяцем напади ставали все сильнішими та частішими. Антисудомна терапія зменшила їхню кількість, але вони все одно траплялися регулярно і продовжували заважати розвитку Рейчел.

В пошуках виходу батьки звернулись до відомого американського нейрохірурга Люка Томича, який заявив, що хірургічна операція може зменшити кількість нападів на 80 – 90%. Люк Томич порадив ірландській сім'ї звернутися до команди українських лікарів під керівництвом досвідченого нейрохірурга Михайла Ловги.

Лікування у Львові

Попри загрозу ракетних обстрілів, батьки дівчинки наважилися приїхати до Львова. Львівські нейрохірурги почали підготовку до операції. Марія Павлюк, нейролог-епілептолог відділення, з колегами провела повне обстеження дівчинки для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності.

Зібравши всю необхідну інформацію, команда нейрохірургів приступила до ретельного планування операції. Важливим було обрати найбезпечніший спосіб доступу до пошкодженої ділянки мозку.

Операція тривала 7 годин і була успішною. Жодного судомного нападу після операції не зафіксовано, що дозволяє дівчинці нормально розвиватися. Зараз Рейчел вже повернулася додому в Північну Ірландію. Її батьки вдячні львівським лікарям за покращення здоров'я доньки.