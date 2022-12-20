Дитячі книги посилюють гендерні стереотипи: результати дослідження

Американські вчені після аналізу 247 книг дитячих книг дійшли до висновку, що вони посилюють гендерні стереотипи.

Гендер — це соціальні характеристики чоловіків та жінок, тобто очікувана поведінка, а також ролі, які представники різних статей грають у суспільстві.

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Деякі зі стереотипів, які вивчаються в літературі з соціальної психології, присутні в книгах для дітей молодшого віку, наприклад, дівчатка добре читають, а хлопчики добре знаються на математиці,

– розповіла авторка дослідження Моллі Льюїс.

Стереотипи у дитячих книгах

Якщо головна героїня книги дівчинка чи жінка, то поруч із нею більше слів, які стосуються чемності, навчанню, і більше дієслів спілкування, як-от "пояснила" і "вислухала". А слова, пов'язані з героями-хлопчиками чи чоловіками, більше стосуються професій, транспорту та інструментів.

При цьому дівчатка частіше читають стереотипно дівчачі книги, а хлопчики — стереотипно хлопчачі. Через це діти з більшою ймовірністю дізнаються про гендерні стереотипи своєї власної статі.

Як відбувалося дослідження

Дослідники проаналізували 247 книг, написаних для дітей віком до 5 років. Книги з героїнями дівчатами чи жінками мали більш виражену гендерну мову, ніж книги з головними героями хлопчиками чи чоловіками. Дослідники пов'язують це відкриття з тим, що чоловіча стать історично вважається статтю за замовчанням. Тому слова та фрази жіночих героїнь більш "видимі" і виходять за межі норми.

Дослідники також виявили, що у дитячих книгах більше гендерних стереотипів, ніж у художніх книгах для дорослих. Часто жінки асоціюються з чимось позитивним, із сім'єю, мовою та мистецтвом, а чоловіки — з чимось негативним, з кар'єрою та з математикою.

У дослідженні не проводилася безпосередня оцінка того, як саме діти сприймають інформацію про гендер у цих книгах. Також не розглядалися інші джерела гендерних стереотипів.