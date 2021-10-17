Дитині не можна пересадити 60-річне серце, – кардіохірург про різницю в пересадках серця

Кардіохірург Дмитро Бешлей зі Львова проводить близько 5 операцій на тиждень. Він розповів, в чому різниця між пересадкою серця дорослому та дитині.

Кардіохірург у Львівській обласній клінічній лікарні та викладач у Львівському національному університеті імені Данила Галицького розповів, що при пересадці серця дорослому та дитині потрібно враховувати кілька складних антропометричних моментів (мовиться зокрема й про розміри – 24 канал). Про це хірург розповів в інтерв'ю 24 каналу.

До теми Гра без правил, – львівський кардіохірург про трансплантацію серця, донорство і ставлення церкви

Кардіохірург розповів про особливості пересадки серця дитині

Лікар розповів, що дитина має бути достатньо велика, щоб отримати доросле серце чи донор має бути достатньо маленький, щоб за масою серце підійшло і вмістилося в грудну клітку.

Дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс. Ідеально, коли дитині трансплантують молоде серце,

– пояснив Бешлей.

Та додав: "На жаль, потенційний донор має померти в юному віці, щоб "подарувати" свій орган дитині". Під час операції кардіохірург має гарно накласти судинні анастомози (з'єднання всіх анатомічних елементів – 24 канал), оскільки дитина ще ростиме. Важливо, щоб не було звуження тих судинних анастомозів, бо судини ростимуть, а місця зшивання нитками – ні.

Новини про пересадку органів у Львові