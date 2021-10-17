Дитині не можна пересадити 60-річне серце, – кардіохірург про різницю в пересадках серця
Джерело:24 канал
Кардіохірург Дмитро Бешлей зі Львова проводить близько 5 операцій на тиждень. Він розповів, в чому різниця між пересадкою серця дорослому та дитині.
Кардіохірург у Львівській обласній клінічній лікарні та викладач у Львівському національному університеті імені Данила Галицького розповів, що при пересадці серця дорослому та дитині потрібно враховувати кілька складних антропометричних моментів (мовиться зокрема й про розміри – 24 канал). Про це хірург розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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Кардіохірург розповів про особливості пересадки серця дитині
Лікар розповів, що дитина має бути достатньо велика, щоб отримати доросле серце чи донор має бути достатньо маленький, щоб за масою серце підійшло і вмістилося в грудну клітку.
Дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс. Ідеально, коли дитині трансплантують молоде серце,
– пояснив Бешлей.
Та додав: "На жаль, потенційний донор має померти в юному віці, щоб "подарувати" свій орган дитині". Під час операції кардіохірург має гарно накласти судинні анастомози (з'єднання всіх анатомічних елементів – 24 канал), оскільки дитина ще ростиме. Важливо, щоб не було звуження тих судинних анастомозів, бо судини ростимуть, а місця зшивання нитками – ні.
Новини про пересадку органів у Львові
- 23 вересня 2021 року львівські медики трансплантували серце 13-річному хлопцеві. Підліток став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце. Реабілітація дитини проходить успішно.
- Кардіохірург Дмитро Бешлей пояснив, що після трансплантації серця людина може повернутися до звичного життя, якщо все проходить ідеально. Все залежить від того, в якій стадії серцевої недостатності реципієнт був до операції, в якому стані були його інші органи. Перші п'ять років після операції людина повинна повноцінно жити, працювати.
- Окрім того, у Львові 21 вересня 5 людям пересадили також легені, печінку та нирки. Лікар Олег Самчук розповідав, що всі п'ятеро пацієнтів – стабільні.