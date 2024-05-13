Коронавірус може призводити до ще одного небезпечного захворювання

Свіже дослідження проливає світло на зв'язок між COVID-19 та довготривалими алергічними станами. Воно дослідило ймовірність того, що люди, які перехворіли на COVID-19, можуть отримати й алергії, і чи є подібні ризики у тих, хто вакцинувався.

Нове дослідження коронавірусу

Після того, як людина перехворіла на COVID-19, вона може зіткнутися з постковідним синдромом, який може включати імунні реакції, в результаті яких можуть виникнути різні алергічні стани.

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Дослідники сформували групу з більш ніж 22 мільйонів людей з Південної Кореї, Японії та Великобританії. До неї увійшли близько 150 000 учасників з Південної Кореї, 77 000 з Великобританії, а з Японії - 542 000, всі вони були інфіковані SARS-CoV-2.

Коронавірус викликає алергію

Після корекції результатів з урахуванням усіх відомих змінних, які могли вплинути на їхню правдивість, дослідники виявили, що в інфікованих SARS-CoV-2 ймовірність алергічних захворювань була на 20% вищою, ніж у здорових людей. Цей ризик був однаковим для інфекцій, викликаних як вихідним, і дельта-варіантом вірусу. Зокрема, ймовірність астми у тих, хто заразився, виявилася у 2,25 раза вищою, ніж у здорових.

Імовірність розвитку алергічного риніту була на 25% вищим в інфікованих, тоді як істотного збільшення ризику харчових алергій або атопічного дерматиту не було виявлено. Крім того, хоч ризик алергічних захворювань з часом після зараження знижувався, він не зникав повністю.

У людей, які перенесли помірну або важку форму COVID-19, ризик загальної алергії був на 50% вищим, порівняно з 14% серед людей, які перехворіли на легку форму захворювання.

У тих, хто одержав вакцину, ризик алергії зріс на 44% (при одній дозі). Після введення двох доз вакцини цей показник знизився на 20%. Ризик розвитку алергічної реакції у тих, хто пройшов повну вакцинацію, можна порівняти з ризиком у групи без вакцинації.