Достатньо жменьки в день: назвали диво-ягоду, яка моментально покращує роботу мозку

Довголіття та відмінна робота мозку – це те, про що варто дбати замолоду. Адже когнітивні навички погіршуються з віком. Не секрет, що спосіб життя та раціон можуть впливати на роботу мозку. Тож, тепер вчені назвали ягоду, яка показала феноменальні якості саме у контексті поліпшення когнітивних навичок.

Учені факультету наук про життя і медицини Королівського коледжу Лондона залучили до експерименту 61 людину – це здорові, енергійні чоловіки та жінки віком від 65 до 80 років.

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Учасники дослідження упродовж 12 тижнів щодня пили відвар із 26 грамів сублімованого порошку дикої лохини. Це теж саме, що з'їдати 75 – 80 цілих ягід лохини, тобто приблизно 178 грамів цієї ягоди.

Водночас контрольній групі пропонували напій-плацебо.

Результати дослідження здивували

Коли ж минуло 3 місяці, група, яка смакувала лохину, продемонструвала поліпшення короткочасної пам'яті та кращу реакцію.

Учасники цієї групи здивували вчених здатністю швидко запам'ятовувати списки слів, вони легко переключались з одного завдання на інше. Крім того, в усіх учасників цієї групи покращився систолічний кров'яний тиск і стан судин.

У другої групи вчені не побачили жодного з описаних ефектів.

Чому лохина має такий вплив на мозок

Секрет лохини, на думку дослідників, полягає в антоціанах – синіх пігментах і поліфенолах, які покращують кровопостачання серця й мозку.

Ними багата також полуниця, малина, червоний виноград та фіолетові овочі – синя капуста та баклажани. Зустрічаються також у броколі, груші та куркумі.