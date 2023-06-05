Лікує рак і не тільки: восьминоги виділяють корисну речовину

Біологи навчилися синтезувати одну з речовин, яка входить до складу захисних чорнил восьминогів та виявили, що вона ефективно знищує пухлинні клітини, не зачіпаючи здорові.

Звичайні восьминоги широко поширені по всій Атлантиці та Середземному морі. Ці молюски живуть кілька років, досягаючи 10 кілограмів. Для полювання вони використовують отруту, а для захисту можуть викидати хмару чорнила.

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Корись чорнила восьминога

У складі цього чорнила вчені знаходять органічні молекули, які демонструють перспективні протипухлинні властивості. Ці сполуки можуть бути основою нових методів лікування раку.

Чорнило головоногих є складним коктейлем, що містить безліч незвичайних молекул. Деякі з них мають цінні біоактивні властивості, включаючи протизапальні та протипухлинні. Такою роботою займаються біологи з мексиканського Університету Сонора. Якийсь час тому вони ідентифікували в чорнилі Octopus vulgaris нову молекулу, що отримала скорочену назву озопромід (ozopromide).

Чорнило восьминога лікує рак

Це азотовмісна органічна сполука. У новій роботі Мартін Ернандес-Зазуета та його колеги показали, що таку молекулу можна синтезувати штучно. Потім вчені досліджували біоактивні властивості озопроміду. Експерименти проводили на культурах клітин пухлини молочної залози, яєчників, простати та легень.

Автори дослідження показали, що озопромід ускладнює ріст та розмноження злоякісних клітин, призводячи до їхньої масової загибелі. У разі раку легень ця дія виявилася особливо помітною, скоротивши кількість клітин удвічі. Натомість жодного негативного впливу озопроміду на здорові клітини не було.

Це різко відрізняє його від більшості цитотоксичних речовин, які застосовуються в медицині сьогодні і завдають шкоди всім клітинам, що опинилися поблизу. Можливо, озопромід допоможе розробити нові, безпечніші методи лікування онкологічних захворювань.