Розгадка була на поверхні: встановили, чому жінки частіше страждають на мігрені

Жінки частіше хворіють на мігрень, при цьому відчувають гостріші, триваліші напади, які часто впливають на якість життя, а подекуди узагалі вибивають зі звичного ритму.

Даніель Вілхур, доцентка кафедри неврології Колорадського університету пояснила, чому так відбувається. За словами лікарки, причиною частих мігреней у жінок можуть бути статеві гормони і вагітність.

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Річ у тім, що в дитинстві шанс зіткнутися з цією недугою у хлопчиків і дівчаток однаковий. Але вже до пубертату дівчатка стрімко вириваються вперед — і ця кореляція зберігається до самої менопаузи.

Причина – коливання гормонів

Гормони естроген і прогестерон за допомогою різних механізмів відіграють роль у регуляції багатьох біологічних функцій. Вони впливають на різні хімічні речовини в мозку і можуть сприяти функціональним і структурним відмінностям у певних ділянках мозку, які беруть участь у розвитку мігрені.

50 – 60% жінок відчувають мігрень одразу перед або під час менструації.

Крім того, статеві гормони можуть швидко змінити розмір кровоносних судин, що може привертати людей до нападів мігрені.

Вагітність та менопауза

Якщо говорити про період вагітності, сильний ризик нападів існує в першому триместрі. З часом він зменшується.

Напади мігрені також можуть посилюватися під час пременопаузі – перехідної фази жінки до менопаузи. Причини ті ж самі – їх спричиняють коливання рівня гормонів, особливо естрогену, поряд із хронічним болем, депресією та порушеннями сну, які можуть виникнути в цей час.

У міру прогресування менопаузи частота нападів знижується.