Чому взимку ми частіше хворіємо: нове пояснення

Вчені змогли довести в експерименті, що холод впливає на імунітет та показали, що саме відбувається в організмі та призводить до зниження його захисту від інфекцій.

Сезонні спалахи застуди – очевидний факт. Зазвичай їх пов'язують з тим, що взимку люди проводять набагато більше часу в приміщенні, збираються щільніше, створюючи чудові умови для швидкого розповсюдження інфекцій.

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Існують і більш екзотичні ідеї, включаючи вплив пероксиду водню в краплях води. Але частіше говорять про викликане холодом ослаблення імунітету. Але чому і як це відбувається, із якими фізіологічними процесами пов'язано?

Нове дослідження імунітету

Однією з перших ліній захисту нашого організму від інфекцій, що передаються повітряно-краплинним шляхом виступають клітини слизової, розташовані ближче до кінчика носа. Кілька років тому Бенджамін Блейєр та його колеги показали, що у відповідь на потенційну небезпеку вони виділяють спеціальні слизові бульбашки. Вони перешкоджають поширенню бактерій, а також містять антибактеріальні ферменти, які відразу атакують противника.

У новому дослідженні продемонстрували роботу цього механізму при протидії вірусам. Забрані у людей зразки клітин піддавали дії двох риновірусів і одного коронавірусу (не того, що викликає COVID-19) найчастіших причин простудних захворювань. І справді, клітини активно виробляли слиз, який обліплював вірусні частки. Склад цих виділень при цьому відрізнявся від тих, що борються із бактеріями. Зокрема, вони містили фрагменти мембранних білків, з якими віруси зв'язувалися, атакуючи як помилкові мішені.

Холод послаблює захист організму

Щоб з'ясувати, як працює цей захист на холоді, вчені просили добровольців провести 15 хвилин при температурі 4 градусів Цельсія, після чого вимірювали температуру в носі. Виявилося, за цей час вона встигала впасти більш як на десять градусів. Потім в таку температуру поміщали і клітинні культури, після чого знову піддавали їх впливу вірусів. У таких умовах клітини виробляли загалом менше слизу. Очевидно, саме цей механізм веде до зниження захисту організму та регулярних спалахів застуди в зимовий сезон.