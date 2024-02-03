Чому закисають очі та що з цим робити

Закисання очей під час сну – явище абсолютно нормальне і не пов'язане з будь-якими проблемами. Однак, якщо ви помітили, що виділень з очей побільшало, вони стали іншого кольору або консистенції, це може сигналізувати про інфекцію.

Коли закисання – норма

Виділення в куточках очей після сну можуть виглядати по-різному: бути твердими та покритими скоринкою або прозорими, липкими та водянистими, як сльози.

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Попри це, нормальні виділення складаються з таких компонентів:

слизу;

сліз;

відмерлих клітин шкіри;

шкірного сала, яке виділяється мейбомієвими залозами очей.

Через те, що уві сні ми не моргаємо, ці речовини під впливом сили тяжіння накопичуються в куточках очей – це природний процес очищення очних яблук.

Чому очі закисають

Іноді виділення з очей все ж таки можуть бути приводом для занепокоєння. Ось деякі захворювання, що призводять до патологічних виділень з очей після сну:

очні інфекції – наприклад, кон'юнктивіт (запалення кон'юнктиви) та блефарит (запалення повік);

алергічні стани – у певний час року алергіки можуть помічати появу скоринок на очах;

закорковування слізного каналу – при цьому стані в очах скупчуються сльози та слиз, що призводить до великої кількості скоринок;

синдром сухого ока – брак слізного мастила веде до подразнення, почервоніння очей та порушення природного механізму очищення, через це збільшується кількість виділень.

На що звернути увагу, щоб не пропустити хворобу

Зміна кольору виділень – від прозорого чи світло-жовтого до зеленого, чи білого.

Зміна консистенції – від рідкої та водянистої до густої, клейкої або пінистої.

Збільшення кількості виділень.

Інші симптоми – почервоніння, свербіж, печіння або біль в очах, а також підвищена чутливість до світла.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, варто проконсультуватися з лікарем-офтальмологом. Тільки він зможе правильно поставити діагноз і призначити відповідне лікування.