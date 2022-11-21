Чому люди можуть заїкатись

Заїкання – це порушення мови. Під час розмови слова людини перериваються, виникає мимовільне повторення окремих звуків, хворому складно висловлювати свої думки.

Від 5 до 10% людей заїкаються чи нерозбірливо говорять у дитинстві. Близько 25% випадків зберігається у дорослому житті. Найчастіше заїкуватість зустрічається у хлопчиків.

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Чому виникає заїкання Існує два типи розладу швидкості мови:

Заїкуватість розвитку. Поширений тип, який з'являється у маленьких дітей, коли вони лише вчаться говорити.

Нейрогенне заїкування. Цей тип порушення може з'явитися після черепно-мозкової травми або іншого пошкодження головного мозку, наприклад інсульту. Деякі вчені вважають, що існує також третій тип заїкання, який з'являється внаслідок сильного стресу чи емоційної травми, – психогенне заїкання. Але він трапляється рідко.

На цю мить вченим не вдалося знайти точних причин розладу мови. Але вони вважають, що заїкуватість викликають різні фактори або їх комбінації, наприклад, довкілля, структура мозку, генетика. Попри те, що порушення мови передається у спадок, ген заїкуватості поки не виявлений.

Як проявляється заїкання

Порушення мови може проявлятися:

у повторенні перших букв слова чи складів, і навіть цілих слів;

розтягування звуків;

довгі паузи між словами;

паузах у словах.

Фізична напруга під час мови – це також ознака заїкання:

швидке моргання;

тремор губ чи щелепи;

напруження лицьової міміки;

різкі рухи голови;

стискання кулаків.

На жаль, ліків проти заїкання немає. Але є методики, які допоможуть зменшити розлад мови і навчитися його контролювати.