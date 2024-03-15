Чому шрами можуть турбувати після загоєння

Шрами – результат загоєння шкіри після травми. Цей процес супроводжується довгостроковими змінами у тканинах.

Відчуття, що старі шрами "прокидаються" або стають помітнішими, наприклад, через біль, свербіж або зміну кольору, може бути пов'язане з різними факторами.

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Як гояться рани

Процес відновлення пошкодженої тканини складається із трьох етапів:

Запальна фаза – судини звужуються, тромбоцити (клітини крові) утворюють згусток, який тимчасово запечатує рану. На цьому етапі виділяються хімічні речовини – цитокіни, які можуть викликати свербіж. Проліферативна фаза – тут відбувається формування грануляційної тканини. Вона складається з нових капілярів, фібробластів, а також запальних клітин: гістаміну, ростових факторів та інших "сверблячих" речовин. Фаза ремоделювання – формується рубець, поступово замінюється колаген, утворюється еластин, який відповідає за пружність шкіри.

Чому виникає свербіж шрамів

Свербіж в рані, що гоїться, можна пояснити викидом гістаміну та інших речовин. Однак збереження симптому після утворення шраму цією причиною виправдати не вдасться. Тому експерти припускають такі варіанти розвитку свербежу у старих шрамах:

відбувається неправильна передача сигналів від нервових закінчень у шкірі до мозку, що викликає відчуття свербежу без очевидної зовнішньої причини;

центральна нервова система починає інтенсивно реагувати на стимули, які раніше викликали меншу реакцію або взагалі не викликали;

відчуття свербежу пов'язані з психічним станом людини.

Що робити

Традиційний спосіб лікування свербежу – антигістамінні препарати. Але у випадку, коли свербить старий шрам, вони не є ефективними. Тому необхідно звернутися до лікаря, щоб він вивчив ваш конкретний випадок та зміг призначити відповідну терапію.

Проводилося мало досліджень із невеликою кількістю учасників, тому результати цих методів не дуже надійні, але, можливо, вони можуть трохи полегшити ситуацію: