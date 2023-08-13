Чому ви пітнієте від стресу і що із цим робити

Коли ви пітнієте під час занять спортом, виділення поту не є чимось незвичним, це природно і зрозуміло. А ось, буває, що перед важливими моментом вас буквально "кидає у піт" і ви не знаєте, що з цим робити. Так ось, "стресовий" піт таки існує.

До речі, у першому випадку, коли ви спітніли, ви, швидше за все, не відчуваєте різкого запаху — можливо, він трохи неприємний, але не надто відчутний. У другому випадку запах буде дуже відчутним. Чому ж так, розповідаємо далі.

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Що таке стресовий піт і чому він з'являється

У людини є два типи потових залоз, і кожна з них виділяє свій тип поту.

Екринні залози, або вивідні залози — це основні потові залози, які покривають майже всю шкіру на тілі, але найбільше зосереджені на долонях і стопах. Секреція екринних залоз пов'язана з тепловими сигналами. Тому коли ви пітнієте під час тренування або в спекотний літній день, це робота саме екринних залоз.

Також вони можуть активуватися, коли ви перебуваєте у стресовому стані, але, наприклад,

Апокринні залози — залози запаху тіла (вони ж і є причиною стресового поту), вони розташовані в пахвах, на грудях, на обличчі, на шкірі голови та в паху, і вони відкриваються у волосяних фолікулах, а не безпосередньо на шкірі. До статевого дозрівання вони не виділяють запаху, але після залози виділяють більш густу, маслянисту речовину.

Шкірні бактерії ферментативно розщеплюють секрет, створюючи запах тіла, особливо в пахвових западинах, і чим сильніший страх, тим сильніше виділяється піт, а це означає, що між інтенсивністю страху та інтенсивністю потовиділення є зв'язок.

Чому піт пахне по-різному Стрес від потовиділення здебільшого походить від ваших апокринних залоз, але чому саме ці залози виробляють запах? Рів в еволюції: адреналін стимулює апокринні залози виділяти складний і густий секрет, який потім просочується через ваші пахви хімічною сигнальною інформацією, яку важко замаскувати. Тобто, інші люди можуть відчути ваш страх або стресовий піт, і це сигналізує їм про те, що попереду може бути загроза.

Чи можна позбутись стресового пітніння

Дослідіть інші причини виникнення неприємного запаху. Адже, сам піт не викликає неприємний запах. Запах з'являється, коли шкірні бактерії розщеплюють апокринові виділення. У ваших потових залозах різкий запах виділяють бактерії, кількість яких збільшується, коли рівень рН шкіри підвищується від нормального показника близько 5,5. Зі збільшенням рН посилюється неприємний запах тіла.

Оберіть м'який, але ефективний дезодорант. Варто звернути увагу на ті, які допоможуть підтримувати нормальний кислотний рівень рН шкіри в зоні пахв.

Зменште стрес, наскільки це можливо. Звісно, це може бути складно, але спробуйте медитативні техніки перед важливими подіями, техніки дихання і інші способи, які допомагають заспокоїтись саме вам.