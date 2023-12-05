Чи потрібно мити крупи перед приготуванням

У крупі часто містяться розколоті ядра, борошно, частки які не просіялися через сито на виробництві й роблять кашу в'язкою під час готування. Зерна в плодовій оболонці довго залишаються жорсткими та псують консистенцію страви.

Крім того, частинки піску, дрібне сміття, земля та пил, лушпиння, частинки стебел, неякісні зерна, що згнили та заплісніле насіння може бути в пакуванні.

Також на тему Яєчні жовтки корисні чи небезпечні для здоровʼя: великий розбір

Як промивати крупу

Попередньо крупи краще перебрати вручну і видалити все видиме сміття. Промивати потрібно до тих пір, поки вода не буде прозорою. Гречку потрібно додатково залити холодною водою. Крупа впаде на дно місткості, а сміття, що залишилося, спливе на поверхню. Потім її ще пересипають на друшляк і миють проточною холодною водою протягом хвилини.

За допомогою промивання круп можна усунути бруд, щоб механічні забруднення не опинилися в готовій страві. Крупу, особливо на вагу, потрібно уважно оглядати та перебирати вручну. Навіть крупи, призначені для дитячого харчування, часто містять забруднення.

Виняток тільки для деяких круп, які мають дрібну структуру – манна та геркулес – їх можна не промивати. Перед тим, як їх готувати, треба видалити лушпиння і дрібне сміття.

Як видалити миш'як з рису

Неорганічний миш'як – важкий токсичний метал, який міститься у ґрунті, ґрунтових водах та промислових хімікатах. У їжу він потрапляє, коли рослини поглинають його під час росту. Миш'як накопичується в рисі вдесятеро більше, ніж в інших крупах, через те, що рис вирощують на затоплених полях, де вода і ґрунт часто забруднені миш'яком.

Якщо часто їсти такий рис, є ризик отримати отруєння. Виникає нудота, блювання, діарея, м'язова слабкість і спазми, висипання на шкірі. Агентство з охорони навколишнього середовища США класифікує неорганічний миш'як як канцероген для людини та пов'язує його з раком легень, сечового міхура, нирок, шкіри та печінки.

Найбільший ризик впливу миш'яку для тих, хто їсть його кілька разів на день. Щоб зменшити вміст миш'яку в рисі, крупу треба промити, потім готувати з розрахунком 6 – 10 чашок води одну чашку рису. Зайву воду злити та промити рис ще раз. Такий спосіб видаляє близько 50% миш'яку.