Чому так важко перестати їсти шкідливу їжу

Дійсно, здорове харчування не тільки сприяє довголіттю та загальному благополуччю людини, але також надає важливий вплив на екологію. Однак багато людей, незалежно від місця проживання іноді, а в деяких випадках і регулярно, вживають шкідливі продукти. Вчені пояснили, що саме робить їх такими привабливими.

Реакція Майяра, яка призводить до утворення кінцевих продуктів покращеного глікування (КПГ), є важливим моментом, коли йдеться про смак і апетит, викликаний обробкою їжі при високих температурах. Ця хімічна реакція змінює смак, запах та текстуру продуктів, роблячи їх привабливішими для споживача. Однак, хоча ця реакція може завдавати шкоди організму.

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КПГ можуть викликати запалення та окисне ушкодження, що сприяє розвитку різних захворювань, таких як атеросклероз, гіпертонія, захворювання нирок та нервової системи, а також збільшують ризик розвитку раку. Крім того, накопичення AGEs у різних органах є фактором, що сприяє процесу старіння та погіршенню здоров'я.

Нове дослідження шкідливої їжі

Наразі вчені з Каліфорнійського університету на чолі з Панкаджа Капахі вирішили встановити механізм, за допомогою якого продукти покращеного глікування стимулюють переїдання.

Дослідники виявили, що навіть мікроскопічні черв'яки, які були об'єктом дослідження в лабораторії, не змогли встояти перед привабливістю продуктів КПГ та наслідками, які виникають після їхього споживання. Науковці встановили, що ці хімічні речовини, окрім свого негативного впливу на здоров'я та тривалість життя, посилюють апетит у черв'яків, змушуючи їх споживати ще більше продуктів КПГ.

Чому так важко відмовитись від шкідливої їжі

Дослідники стали першими, хто ідентифікував сигнальний шлях, участь якого опосередкована конкретними молекулами КПГ. Цей шлях збільшує об'єм спожитої їжі та сприяє нейродегенерації. Потім вчені очистили кілька продуктів КПГ, які вже були добре вивчені, і ідентифікували два з них, які сприяють збільшенню споживання їжі.

Виявилося, що певна мутація (glod-4) збільшує споживання їжі, опосередковане певним КПГ (MG-H1). Подальший аналіз показав, що за це відповідає тірамін-залежний шлях (тирамін – це органічна речовина, яка є в сирі, тканинах, які гниють; вона змушує людей частіше їсти його).

Як зазначили фахівці, результати їх дослідження показали, що попри популярність здорового способу життя, досі не контролюємо споживання їжі, а їжа намагається контролювати нас. Однак є прості речі, які кожен може зробити, щоб зменшити навантаження КПГ в організмі. Наприклад, можна їсти цільнозернові продукти (клітковина допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози) і частіше готувати на пару.