Чому діти так часто хворіють в садочках

Для багатьох батьків знайомо, коли дитина більше на лікарняному ніж в садочку. Пояснюємо, чому малюки так часто хворіють на ГРВІ і чи можна щось з цим зробити.

Садочки масово відкриваються восени, разом із початком сезону застуд. Діти повертаються з різних кінців країни та закономірно привозять із собою нові віруси та бактерії, якими обмінюються і починають хворіти. У 90% випадків діти страждають саме на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

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Чому діти часто хворіють

У побуті ГРВІ часто називають застудою і вважають, що причина захворювання – переохолодження чи протяг. Але це не так: причиною ГРВІ може бути лише інфекція. Якщо лікар не може визначити збудника захворювання – це вірус або бактерія, то дитині ставлять діагноз "гостре респіраторне захворювання" (ГРЗ).

Вірус потрапляє в організм дитини повітряно-краплинним шляхом: через дихальну систему та слизові оболонки. Осідаючи на слизових оболонках, вірус виділяє токсини, які за кровоносною системою розносяться по всьому організму. Клінічні прояви можуть бути пов'язані не тільки з токсинами вірусу, але й реакціями імунної системи.

Так, наприклад, виділенням цитокінів сприяє підвищенню температури. З моменту зараження до перших симптомів зазвичай минає кілька днів. Чи захворіє дитина і наскільки важко, залежить від її імунітету та сприйнятливості до конкретного вірусу. У більшості випадків ГРВІ у дошкільнят протікає легко.

Важлива не частота, а перебіг хвороби

Діти дошкільного віку мають несформований імунітет, тому в середньому хворіють від 4 до 8 разів на рік. Немовлята зазвичай рідше: один-два рази на рік, тому що їхні контакти з людьми обмежені. У старших дітей може бути від 10 до 12 інфекцій на рік, особливо якщо є брати і сестри або якщо вони відвідують дитячий садок.

За словами інфекціоністки Ніпуні Раджапаксе, середня тривалість вірусного захворювання становить 8 днів, але може перевищувати два тижні. Це означає, що дитина з більш як 10 вірусними респіраторними інфекціями може хворіти без перерви протягом майже пів року. Це нормально, і робити імунограму не потрібно, до того ж є дешевші дослідження: загальний аналіз крові, аналіз на імуноглобуліни та інші, які призначає лікар залежно від підозр.

Багато батьків переживають, що дитина ходить тиждень у садок, а потім два тижні хворіє. Тут важливо не те що малюк хворіє, а як саме він хворіє. Якщо в нього просто регулярні соплі без будь-яких ускладнень – це не є проблемою, з часом організм адаптується.

А якщо дитина хворіє на обструкцію, з ускладненнями у вигляді отитів, бронхітів та ларингітів, якщо кожна хвороба вимагає призначення антибіотиків, якщо не виходить впоратися з нею симптоматично – краще проконсультуватися з лікарем.