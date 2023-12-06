Чому в таблеток різний колір та форма

Пояснюємо, як пов'язані різні кольори ліків із впливом на сприйняття їхньої дії пацієнтами, і чому фарбування препаратів виявляється вигідним для їх виробників.

Значення кольору в медицині

Більшість інформації мозок людини отримує через візуальні образи. Колір, форма, та розмір ліків відіграють значну роль, оскільки допомагають впізнавати та розрізняти медикаменти, а також сприяють дотриманню пацієнтами рекомендацій щодо приймання.

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Навіщо фарбують таблетки:

впізнаваність – легше згадати та знайти таблетку за кольором та формою, ніж за складною назвою;

враження про смак – люди очікують, що таблетка з вишневим смаком матиме червоний відтінок, а жовта асоціюватиметься із кислим смаком;

брендинг – виробники використовують колір як частину ідентичності бренду для впізнаваності на ринку;

протидія підробкам – використання унікальних кольорів ускладнює підробку препаратів.

Колір та сприйняття ефективності

Дослідження виявили, що колір таблеток впливає на очікування пацієнтів від препарату, прив'язуючи їх до колірних асоціацій. Вибір кольору медикаментів часто ґрунтується на емоційних відчуттях, символіці чи асоціаціях з відомими ліками.

Кольори та їх передбачувані ефекти:

білий – анальгетичний, заспокійливий;

синій – заспокійливий;

жовтий – противиразковий;

червоний – стимулювальний.

Колір та безпека

Колір ліків особливо важливий для літніх пацієнтів, які можуть приймати різні препарати щодня. Він допомагає їм краще орієнтуватися у медикаментах.

Дослідження показали, що пацієнти звикають до певного зовнішнього вигляду ліків і будь-які зміни можуть призвести до відмови від його прийняття. З урахуванням зростання кількості дженериків, що відрізняються від оригіналів формою та кольором, це стає ще важливішим.

Колір також відіграє роль для дітей – яскраві таблетки привертають їхню увагу, що може підвищувати бажання прийняти небезпечні ліки. Однак важливо дотримуватись заходів безпеки та зберігати ліки у місцях, недоступних для дітей.

Колір та брендування

При виборі кольору для таблеток враховуються такі фактори як унікальність кольору у своєму класі, інтеграція у колірну схему компанії та зв'язок кольору з очікуваною фармакологічною дією. Колір та дизайн враховують психологічну привабливість бренду. Прикладом є "Віагра" зі своїм характерним синім кольором.