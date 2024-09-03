Чому виникають кошмари та як з ними боротись

Кошмари виникають, коли ми хвилюємося або налякані. Хоча такі страшні сни можуть бути неприємними, вони допомагають нашому мозку справлятися з емоціями та страхами.

Як народжується кошмар

Уві сні мозок продовжує працювати. Він створює картини з того, що ми бачили, чули та відчували за день. Так він обробляє інформацію та готується до нового дня.

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Чому нам взагалі сняться сни та чому серед них бувають кошмари – стара загадка, яку ніхто до кінця не розгадав. Вчені досі не дійшли єдиної думки.

Кошмар може наснитися через:

Переживання. Мозок намагається впоратися з емоціями та іноді робить це через жахливий сон.

Страшний фільм або жахливої ​​історії перед сном, мозок використовує ці враження для створення нічних кошмарів.

Наш мозок дуже винахідливий. Він може створювати неймовірні історії. Вони лякають, але це просто фантазії.

Як прогнати кошмари