Чому потрібно додати бобові у раціон

Квасоля, горох, соя та сочевиця – різновиди бобових продуктів. Вони є важливим джерелом рослинного білка та клітковини.

Чому бобові такі корисні

У них багато білка. Наприклад, у 100 грамах не приготовленої квасолі міститься 21 грам білка, а у 100 грамах курки – 27 грамів. Це особливо важливо для вегетаріанців та тих, хто з якихось причин не їсть м'ясо.

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Бобові – гарне джерело клітковини. Вона потрібна, щоб не було запорів та проносів. Усього 1 чашка (240 мл) вареної чорної квасолі дасть 15 грамів клітковини, що становить більш ніж половину денної норми, що рекомендується, для дорослих.

Інші корисні речовини – вітаміни групи B, фолат, цинк, кальцій та залізо. При цьому в бобових мало жирів і натрію, хоч вони досить ситні. Метааналіз досліджень показав, що вживання бобових приблизно чотири рази на тиждень знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 14%.

Консервовані бобові

Склад консервованих бобових приблизно збігається зі свіжими. Все залежить від виду бобових та того, що додавали в банку. Зважайте на те, що в багатьох консервах є сіль: щоб зменшити її кількість, можна промити їх у воді.

Кому не можна їсти бобові

Як такої шкоди від бобових немає – вони є частиною збалансованого раціону. Але в деяких людей може бути на них алергія. Якщо є алергія на один вид бобових, інші варто вживати з обережністю.

У багатьох бобових є лектини. Це білки, які можуть викликати пронос та здуття. Замочування та варіння бобових зменшують вміст лектинів. Варити бобові краще не менше 10 хвилин. А у квасолі, нуті та сочевиці є неперетравлювані сахариди, тому людям із синдромом роздратованого кишечника слід уникати їх або їсти в малій кількості.