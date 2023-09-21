Всі брешуть: чому пацієнти не говорять правду лікарю

Пацієнт повинен якомога точно відповідати лікарю на всі питання, пов'язані зі здоров'ям. Без цього висновки спеціаліста та наступні поради не можуть бути точними. Рекомендації, засновані на неправильної інформації, можуть завдати шкоди людині.

Про що брешуть пацієнти

Лікарі та вчені нерідко порушують питання про пацієнтську брехню. Наприклад, існує думка, що дані про кількість вживаного алкоголю, які повідомляє пацієнт, потрібно подвоювати, а про фізичну активність – ділити на два. Розберемося, що відомо.

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У 2020 році опублікували дані опитування 500 осіб. Виявилося, що лікарям брехали:

46% опитаних – про куріння;

43% – про фізичну активність;

38% – про вживання алкоголю;

29% – про сексуальних партнерів.

Чому брешуть лікарям

Головною причиною приховування інформації серед учасників цього опитування був сором. Але були й інші: наприклад 33% – переважно жінки – побоювалися дискримінації, 22% вважали, що лікар просто не сприйматиме їх серйозно, якщо дізнається правду. Один чоловік приховував зловживання алкоголем, бо просто не хотів слухати лекції від лікаря. Заважало чесному спілкуванню з лікарем присутність родичів на прийомі.

Один огляд показав, що від 20 до 77% пацієнтів приховують від лікарів застосування методів альтернативної медицини. Часто це відбувається, тому що лікарі просто не питають про це, а пацієнти не вважають, що про це треба розповідати. Однак люди також зазначали, що чекали на осуд від фахівців, а також вважали, що ті все одно не можуть допомогти їм.

Відомо, що пацієнти можуть не повідомляти лікарів про депресію. Це відбувається через небажання приймати ліки, побоювання появи інформації про депресію у медичній картці.

Порівняно велике дослідження показало, що пацієнти часто приховують свою незгоду з лікарем (46%), а також те, що не розуміють його інструкцій (32%). Рідше люди повідомляли неадекватні дані про свою фізичну активність, дієту, прийом ліків, відмову від прийому медикаментів та отримання лікування, яке призначив інший лікар. Тобто пацієнти можуть брехати з приводу досить невинних речей.

Усього понад 60% опитаних хоча б раз щось приховували від лікаря. Основними причинами були небажання вислуховувати нарікання та отримувати прочухана, а також, як і в наведеному вище опитуванні, сором'язливість. Найчастіше обманювали лікарів жінки, молоді люди та люди з низькою оцінкою стану свого здоров'я.