Чому шкідливо їсти наніч: нове пояснення та докази

Поширена думка про час прийому їжі та здоров'я людини полягає в тому, що краще уникати пізньої вечері та півночі перекушування. Нове дослідження запропонувало деякі переконливі дані про те, чому нам такі шкідливі перекушування в нічний час.

Нове дослідження, проведене вченими з Brigham and Women's Hospital, прагнуло всебічно вивчити деякі наслідки пізнього прийому їжі. Деякі дослідження довели взаємозв'язок між часом прийому їжі та здоров'ям людини, у тому числі омолоджуючий потенціал денного харчування.

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Нове дослідження харчування

Автори нового дослідження зосередилися на трьох ключових факторах маси тіла: споживанні калорій, спалених калоріях та молекулярних змін у жировій тканині.

Щоб знайти відповіді, вчені залучили 16 людей з ожирінням або надмірною вагою, які виконали два лабораторні графіки прийому їжі в рамках рандомізованого перехресного дослідження, яке суворо контролюється з урахуванням таких факторів, як постава, сон, вплив світла та фізична активність. Обидва графіки прийому їжі були однаковими, за винятком того, що один протокол припускав прийом їжі приблизно на чотири години пізніше протягом дня.

Протягом усього експерименту учасники регулярно здавали зразки крові, записували рівень свого голоду та апетиту, а також контролювали температуру тіла та витрату енергії. Вчені також зібрали біопсії жирової тканини, щоб простежити, як різний час харчування впливає на молекулярні шляхи, пов'язані з утворенням жиру. І ці виміри виявили деякі переконливі відмінності між двома графіками.

Пізні прийоми їжі сприяють ожирінню

Науковці виявили, що пізній прийом їжі змінює рівень гормону греліну (регулює апетит) і гормону лептину (сигналізує мозку про те, що ми ситі), це збільшуючи почуття голоду. Коли учасники їли пізніше протягом дня, вони також повільніше спалювали калорії та демонстрували змінену експресію генів у жировій тканині. Ці зміни сприяли накопиченню ліпідів, сприяючи росту жирової тканини.