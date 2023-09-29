Ось чому не варто гризти: що живе у вас під нігтями

Простір під нігтями – сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів. Там тепло, а ще це місце важкодоступне для гігієнічних процедур та обробки антисептиком.

Що живе під нігтями

Дослідження, проведене на 26 добровольцях, показало, що кількість бактерій у піднігтьовому просторі в середньому вища, ніж на інших ділянках рук. Найчастіше зустрічалися стафілококи: S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis.

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Більшість стафілококів була чутлива до антибіотиків, тоді як у 23 – 38% мала ​​стійкість до пеніциліну, ампіциліну та еритроміцину. Крім того, під нігтями вчені знайшли грамнегативні палички – коринеформні бактерії – 12,5% із множинною стійкістю до антибіотиків – та псевдомонади. У 69% учасників було виявлено грибки, у 51% – Candida parapsilosis, зазначив автор дослідження доктор МакГінлі.

Крім цього, результати іншого дослідження показали, що під нігтями присутні й інші бактерії – E. coli, види Klebsiella, види Enterococcus.

Наскільки це небезпечно

Як часто під час миття рук чи використання антисептика ви обробляєте під нігтями? У цьому полягає й відповідь питання. Імовірність отримати інфекцію з-під нігтів збільшують два фактори: відсутність обробки та відповідне середовище для життя та розмноження мікроорганізмів.

Найбільшу небезпеку становлять збудники кишкових інфекцій : E. Coli, Enterococcus, Klebsiella та інші. Частина з них – представники нормальної мікрофлори, але в деяких ситуаціях можуть провокувати розвиток кишкових інфекційних проявів, наприклад, діареї.

Стафілококи теж частина нормальної шкірної мікрофлори, але саме вони часто виступають в ролі збудників важкої внутрішньолікарняної інфекції і погано лікуються. Саме з цієї причини медичні працівники обов'язково одягають рукавички при роботі з пацієнтами та коротко стрижуть нігті.

Чи можна гризти нігті

Дослідження свідчать про те, що у людей, які гризуть нігті, бактеріальна флора з-під нігтів мігрує до ротової порожнини. Про це свідчить вищий індекс зубного нальоту, який містить E. coli

На кінчиках пальців живе дуже багато бактерій. Погодьтеся, ніхто не миє руки перед тим, як гризти нігті, – вся флора потрапляє в ротову порожнину. Це збільшує ризик отримання інфекцій.

Як себе захистити