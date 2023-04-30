Чому люди з віком стають нижчими

З віком людина зазвичай поступово стає нижче зростом, це нормально та неминуче. Пояснюємо, чому так відбувається.

Природні причини зменшення зросту

Однією з основних причин втрати заповітних сантиметрів є те, що наші хребці мають тенденцію до зменшення своєї висоти. Ще одна причина – стоншення міжхребцевого диска. З віком диски поступово втрачають рідину і стають тоншими, м'язи втрачають масу, а проміжки між суглобами звужуються.

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Щільність кісткової тканини також відіграє важливу роль. З віком вона поступово зменшується через деформації в результаті повсякденної діяльності, наприклад ходьби, або через неправильне харчування. Коли щільність кісткової тканини знижується, виникають деформація кісток та викривлення хребта, що також зменшує зріст.

Захворювання, як призводять до зменшення зросту

На нього можуть вплинути деякі захворювання. Одне – остеопороз, який ще більше послаблює кістки.

Серед інших хвороб — артрит, який не лише знижує рухливість суглобів, а й збільшує компресію хребта через запалення довкола суглобів та м'язів. Це значною мірою сприяє тому, що людина стає нижчою.

Ще одна причина, через яку люди стають нижчими з віком, пов'язана з атрофією м'язів. Це природний процес, він розвивається через зниження навантаження на певні м'язи, що призводить до їхньої слабкості.