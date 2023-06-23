Чому деякі люди плачуть після сексу

Вибух емоцій після сексу – це нормально. Одні плачуть, інші сміються, а хтось чхає без упину. Пояснюємо, чому наш організм так реагує на близькість.

Вчені називають почуття смутку після сексу за взаємною згодою посткоїтальною дисфорією (ПКД). Людина може плакати без причини, відчувати роздратування і навіть агресію. ПКД найчастіше виникає не тому, що секс не приніс задоволення, а навпаки, тому що він був надто класний.

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Як часто люди плачуть після сексу

Майже 41% чоловіків кажуть, що в якийсь момент свого життя зазнавали посткоїтальної дисфорії, і майже 4% зізнаються, що регулярно плачуть після сексу. Серед жінок після сексу хоча б раз плакала половина, 2% – регулярно. Деякі люди відчувають симптоми ПКД після маструбації.

Близькість з іншою людиною викликає яскраві переживання. Вчені вважають, що сльози та сміх допомагають регулювати сильні емоції. Іноді ми чуємо погані новини і сміємося не тому, що смішно, а тому що в момент вразливості ця емоція проявляється сама собою.

Чому люди плачуть після сексу

Те саме й із плачем — ми можемо розплакатися посеред суперечки, якщо нас не розуміють. Коли емоції зашкалюють, можуть виявлятись і зовсім несподівані реакції. Дівчинка бачить миле кошеня і стискає його так, що в нього очі на лоб лізуть, або бабуся бачить онука і щипає його за щоки. Це не означає, що дівчинка та бабуся садистки. Просто сильні емоції потрібно випустити.

Деякі психологи пояснюють дисфорію тим, що під час сексу люди відкриваються один одному і почуваються вразливими. Після цього їм може бути соромно і ніяково.

Ще одна причина плачу може бути в "періоргазмічному феномені" – емоційної реакції на оргазм як сильний тілесний досвід. Таке трапляється дуже рідко — немає навіть статистики, але в медичній літературі зафіксовано конкретні випадки. Деякі люди після яскравого оргазму не тільки плачуть і сміються, але ще чхають, їх накриває напад раптової слабкості (катаплексія), а також у них можуть бути судоми, свербіж та напад паніки.