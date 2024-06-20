Чому люди все менше цікавляться новинами

Все частіше чуємо фразу, що люди втомилися від новин. Падіння переглядів ми помітили й на нашому сайті. А як виявилось, цьому всьому є пояснення: у всьому світі все більше людей перестають стежити за новинами, називаючи їх нудними та депресивними.

Експерти підготували велике дослідження новинних медіа за останній рік, і з'ясувалося, що 39% респондентів із 47 країн свідомо уникають перегляду новин, причому це рекордний показник. Порівняно з відносно спокійним 2017 роком, це число зросло на 10%. Основна причина: новини стали більш одноманітними та нудними.

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Чому люди перестали цікавитись новинами

Але експерти зазначають, що це не тільки провина медіа, адже не вони створюють події, а лише інформують людей. Так вийшло, що останніми роками на нас випала рекордна кількість досить тривожних і нервових подій, на які, при цьому, ми з вами вплинути практично не можемо – пандемія, війна, кризи.

Коротко кажучи, всім стало через це депресивно, і всі ці події йдуть безперервно, і люди намагаються відключитись від негативного потоку, щоб зберегти свою психіку в цілісності. Щоб хоч якось далі жити.

Яких новин бракує споживачам

За даними дослідження, аудиторії ще не подобається, що нинішні медіа надто сильно зациклюються на головних новинах та всіх подробицях про них, але при цьому приділяють дуже мало уваги різним думкам та позитивним новинам.

Крім того, аудиторія зазначає, що політичних та громадських новин забагато. А от місцевих новин та історій, а також новин зі сфери здоров'я, освіти, бракує. Прориви вчених у медицині, науці у багатьох вселяють оптимізм та якусь віру у майбутнє.

А щодо загальної картини, то частка тих, хто уважно стежить за новиною, також впала. Наразі вона становить близько 46%, при цьому у 2017 році таких людей було значно більше. Найбільше перестали цікавитися новинами жінки та молодь.

І все більшу частку ринку новин серед платформ почав займати TikTok, вона вже більше, ніж частка Twitter та інших сайтів.