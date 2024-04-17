Чому люди не досягають оргазму одночасно

Масова культура зображає секс майже завжди однаково, коли партнери досягають оргазму одночасно. На жаль, таке кіно часом спотворює дійсність.

Згідно з науковими дослідженнями, жінки під час сексу рідше досягають оргазму в порівнянні з чоловіками. Це феномен, відомий як розрив в оргазмі, він був вперше описаний у науковій сфері понад два десятиліття тому.

Також на тему Особливо небезпечний вид сновидства: що таке сексомнія та чим вона небезпечна

Різниця між чоловічим і жіночим оргазмом

Одне з досліджень, в якому брали участь понад 50000 людей, показало, що 95% гетеросексуальних чоловіків заявили про те, що зазвичай або завжди відчувають оргазм у процесі інтимної близькості, тоді як лише 65% гетеросексуальних жінок підтвердили аналогічний досвід.

Деякі результати досліджень вказують на те, що цей розрив пов'язаний із біологічною загадковістю жіночих оргазмів. Однак, якби це було так, то частота оргазмів серед жінок була б однаковою в різних обставинах. Як показують багато досліджень, жінки частіше відчувають оргазм під час мастурбації, ніж з партнером.

Щонайменше 92% жінок досягають оргазму, коли займаються самозадоволенням. Жінки також імовірніше відчувають оргазм під час сексу у стосунках, ніж під час випадкового сексу. В опитуванні, проведеному серед понад 12000 студентів, з'ясувалося, що лише 10% жінок відчувають оргазм при перших інтимних зустрічах і 68% підтвердили, що вони відчувають оргазм під час сексу у стабільних стосунках.

Чому так відбувається

У всіх вищезгаданих ситуаціях, коли ймовірність жіночого оргазму збільшується, істотна увага приділяється стимуляції клітора. Для більшості жінок стимуляція клітора є необхідною умовою для досягнення оргазму, що цілком зрозуміло, враховуючи, що клітор і статевий член розвиваються з однотипної тканини. Як клітор, так і пеніс заповнені чутливими до дотику нервовими закінченнями та еректильною тканиною.

Тільки 4% опитаних дівчат повідомили, що проникнення є ключовим фактором для досягнення оргазму. А 96% вказали на ключову роль стимуляції клітора — або окремо, або в комбінації з проникненням.