Найкращі коренеплоди: наскільки корисна морква і буряк

Деякі люди вважають буряки та моркву шкідливими продуктами. Але це зовсім не так, розберемося, у чому користь та можлива шкода цих коренеплодів.

Користь коренеплодів

Перш ніж ми перейдемо до можливої шкоди від вживання моркви та буряка, розповімо, чим ці овочі можуть бути корисними.

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Користь морква

багата на бета-каротин, який в організмі трансформується у вітамін A та покращує стан органів зору, шкіри та імунної системи;

містить антиоксиданти, такі як лютеїн та зеаксантин, які позитивно впливають на зір та знижують ризик розвитку дегенерації жовтої плями сітківки ока;

містить клітковину, що нормалізує роботу травної системи, запобігає запорам і покращує обмін речовин;

має антибактеріальну дію;

містить вітамін C.

Користь буряка

багатий на нітрати, які розширюють кровоносні судини, знижують артеріальний тиск, покращують кровообіг і навіть роботу мозку;

містить фолати, вітамін С та залізо, що сприяє зміцненню імунної системи;

містить фітонутрієнт беталаїн, який покращує роботу серця;

позитивно впливає на травну систему через високий вміст клітковини.

Потенційна шкода моркви та буряку

Оскільки морква та буряк – багаті на клітковину, у деяких людей можуть виникнути труднощі з їхнім перетравленням. Тому вживати їх краще у приготованому вигляді – відвареними, тушкованими чи смаженими. До симптомів нетравлення відноситься занадто швидке насичення, здуття живота, нудота та закреп.

Крім того, у деяких людей зустрічається алергія на моркву або буряк, а ще вона буває перехресною при алергії на пилок берези, яблука, петрушку та селеру. Вона може проявлятись кропив'янкою, набряком або навіть ускладненим диханням. У таких випадках потрібно терміново звернутися за медичною допомогою. Після цього вживання моркви та буряка, можливо, доведеться обмежити.

З обережністю буряки можна їсти пацієнтам з подагрою та каменями у нирках. Річ у тім, що в буряках містяться солі та ефіри щавлевої кислоти – оксалати, які підвищують концентрацію сечової кислоти та можуть провокувати виникнення каменів.

Як правильно їсти коренеплоди

Є кілька рекомендацій щодо того, як краще вживати моркву та буряк, щоб було смачно та корисно. Так, їсти їх можна сирими чи приготованими. У сирих овочах зберігається більше поживних речовин, але якщо їх спочатку термічно обробити, їх легше засвоїти. А щоб овочі не набридали, можна комбінувати методи їхнього приготування – варити, смажити, тушкувати, запікати, додавати в салати.

Щоб овочі краще засвоювалися, їх краще їсти з жирами. Наприклад, корисним буде оливкова олія, сметана чи авокадо. Такі страви урізноманітнять раціон та зроблять його кориснішим.

Нарешті, як і у випадку з будь-якими іншими продуктами, важливо їсти моркву та буряк у розумних кількостях та з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи достатньо овочів ви споживаєте і, чи можуть вони вам нашкодити, краще проконсультуватися з лікарем або сертифікованим дієтологом.