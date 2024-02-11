Чому дівчата надсилають нюдси чоловікам

Інтимне життя може бути досить різноманітним і не обмежуватись лише статевим актом. Щоб між партнерами зберігалась інтимна близькість, сексу недостатньо. Принаймні, так вважають сучасні жінки і про це свідчить дослідження.

Вчені Університету Небраски-Лінкольна вирішили з'ясувати, чому жінки надсилають партнерам свої оголені фото. Опитування охоплює понад 200 жінок віком від 19 до 27 років.

Дивіться також Як оральний секс може провокувати рак і чи можна себе захистити

Виявилось, що більш як третина учасниць вважають відправлення нюдсів партнерам "обов'язковою частиною відносин". Водночас серед опитуваних були і ті, хто говорив про тиск з боку партнера: або їх просили робити це регулярно, або намагались тиснути психологічно, поки ті зрештою не наважувались на це, попри дискомфорт.

Чому жінки відправляють нюдси партнерам:

дівчата вважають, що це норма у відносинах і так має бути;

через тиск партнера;

через відносини на відстані;

щоб відчути владу над чоловіком;

для власного сексуального збудження.

Що важливо пам'ятати

Насправді ж у цьому контексті важливо розуміти, що у парі передусім важливе розуміння і комфорт обох партнерів. Якщо з тих, чи інших причин ви не хочете надсилати нюдси партнеру – не робіть цього. Принаймні зараз, поки не знайдете для себе інших аргументів. Можливо, у вас на це є цілком виправдані причини – відверто обговоріть їх з партнером, а ще краще з психологолом чи сексологом, за можливості.

До прикладу, вас можуть хвилювати питання безпеки, обговоріть із партнером це і визначте найоптимальніший варіант для вас. Якщо питання психологічного характеру (не сприймаєте власне тіло, вважаєте, що нюдси – непримустимо і "брудно" – знайдіть причину своїх "блоків" і спробуйте пропрацювати їх).

Зрештою, хотіти відсилати нюдси своєму партнеру – нормально, не хотіти – теж.