Чому дівчата надсилають нюдси чоловікам
Джерело:ScienceDirect
Інтимне життя може бути досить різноманітним і не обмежуватись лише статевим актом. Щоб між партнерами зберігалась інтимна близькість, сексу недостатньо. Принаймні, так вважають сучасні жінки і про це свідчить дослідження.
Вчені Університету Небраски-Лінкольна вирішили з'ясувати, чому жінки надсилають партнерам свої оголені фото. Опитування охоплює понад 200 жінок віком від 19 до 27 років.
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Виявилось, що більш як третина учасниць вважають відправлення нюдсів партнерам "обов'язковою частиною відносин". Водночас серед опитуваних були і ті, хто говорив про тиск з боку партнера: або їх просили робити це регулярно, або намагались тиснути психологічно, поки ті зрештою не наважувались на це, попри дискомфорт.
Чому жінки відправляють нюдси партнерам:
- дівчата вважають, що це норма у відносинах і так має бути;
- через тиск партнера;
- через відносини на відстані;
- щоб відчути владу над чоловіком;
- для власного сексуального збудження.
Що важливо пам'ятати
Насправді ж у цьому контексті важливо розуміти, що у парі передусім важливе розуміння і комфорт обох партнерів. Якщо з тих, чи інших причин ви не хочете надсилати нюдси партнеру – не робіть цього. Принаймні зараз, поки не знайдете для себе інших аргументів. Можливо, у вас на це є цілком виправдані причини – відверто обговоріть їх з партнером, а ще краще з психологолом чи сексологом, за можливості.
До прикладу, вас можуть хвилювати питання безпеки, обговоріть із партнером це і визначте найоптимальніший варіант для вас. Якщо питання психологічного характеру (не сприймаєте власне тіло, вважаєте, що нюдси – непримустимо і "брудно" – знайдіть причину своїх "блоків" і спробуйте пропрацювати їх).
Зрештою, хотіти відсилати нюдси своєму партнеру – нормально, не хотіти – теж.