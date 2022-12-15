Вчені з'ясували, чому депресія частіше буває у жінок, ніж у чоловіків

Жінки страждають від клінічної депресії вдвічі частіше, ніж чоловіки. Американські дослідники з'ясували, що за це відповідальна генетика.

До таких висновків дійшли Вчені з Медичної школи Ікана на горі Сінай, Університету Піттсбурга та Південно-Західного університету штату Юта (США) вирішили пролити світло на це питання.

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Нове дослідження депресії

Робота будувалася на виявленні статевих відмінностей в експресії довгих некодуючих РНК (lncRNAs), саме – типу lncRNAs, названого дослідниками FEDORA. Вчені працювали з тканинами мозку нещодавно померлих людей і порівнювали рівні експресії FEDORA у чоловіків і жінок – як у тих, хто страждав на депресію, так і у тих, кому не ставили такий діагноз.

Крім того, автори роботи вивчили відмінності в генах у людей, яким призначали кетамін як ліки проти депресії.

Чому жінки частіше мають депресію

З'ясувалося, що найвищий рівень FEDORA був у жінок, які страждали на хронічну депресію, а найнижчий — у жінок, які приймали кетамін.

На живих пацієнтах дослідження, також проводили. У них взяли зразки крові, аналіз яких показав вищий рівень експресії FEDORA у жінок, які мають діагноз "депресія", порівняно з тими, які не страждають на це захворювання, і чоловіками в цілому.

Другий етап дослідження вже на мишах показав, що генетично запрограмовані на експресію високих рівнів lncRNAs тварини мали вищі показники FEDORA, а також більше симптомів тривоги та депресії. І це знову було справедливо лише для самок мишей. Тому вчені припускають, що через такі особливості генетики жіноча стать частіше страждає на депресію.