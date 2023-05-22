Чому через спеку стрибає тиск і що з цим робити

Спека досить сильно впливає на організм, причому вік не має значення. Але чому в когось тиск підвищується, а в інших, навпаки, падає настільки, що складно з ліжка встати.

Спека – це стресовий фактор. Попри те, що механізм, за допомогою якого спека погіршує роботу серця, до кінця не вивчений, є теорія, що через високу температуру збільшується реакція симпатичної нервової системи.

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Симпатична нервова система відповідає за роботу організму у стресовій ситуації. Вона стимулює витрати енергії, посилює скорочення серця, частішає пульс, прискорює дихання та підвищує тиск. Відповідно до цієї теорії, у людей з підвищеним тиском у спеку він зазвичай підвищується ще сильніше, а у тих, у кого він стабільно знижений, падатиме.

Підвищення тиску у спеку

Через спеку посилюється приплив крові до шкіри, це змушує серце битися швидше. Що більше скорочень, то більше крові вивільняється за хвилину. А це означає, що й тиск на стінки судин зростає. Звідси й підвищення артеріального тиску.

Для людей з гіпертонією спека може бути особливо небезпечною. Стінки їхніх судин можуть бути ослаблені через постійний тиск. Отже, різке підвищення тиску здатне викликати їхній розрив, що іноді призводить до внутрішніх кровотеч і навіть смерті.

Зниження тиску у спеку

Через втрату рідини внаслідок спеки судинні стінки втрачають тонус, який і так досить слабкий. Адже гіпотонія, на противагу гіпертонії, відрізняється слабким тиском на стінки судин. Такий стан називається зниженням ортостатичної переносимості.

У людей зі стабільно низьким тиском стінок судин не потрібно змінювати свої властивості, щоб ставати сильнішими. Кров на них не тисне. Це означає, що підвищити тиск буде важко. Тільки досить інтенсивне фізичне навантаження може впоратися з цим – та й то ненадовго.

Що робити

Універсальна порада: пити більше води. І тим, і іншим. Вода "розбавить" загуслу кров у людей з гіпертонією, і тиск на стінки зменшиться. А людині з гіпотонією вода потрібна для покращення тонусу судин. Щоправда, одразу пити багато води не потрібно. Пийте потроху, але часто.

Зазначимо, що у сильну спеку варто менше перебувати на вулиці. Якщо не вдається проводити більше часу в приміщенні, носіть капелюхи та легкий одяг.

Загалом зі спекою нічого не вдієш – це треба просто пережити. А якщо у вас вже є ознаки підвищеного чи зниженого тиску, то треба бути подвійно обережним: стежити за своїм самопочуттям та контролювати тиск.

Небезпечним вважається тиск вищим за 180/120 — якщо на апараті з'явилися ці цифри, час дзвонити в швидку. При гіпотонії важливі саме симптоми: якщо ви не можете встати без сильного запаморочення, вас нудить, а в тілі – слабкість, теж варто звернутися до лікаря.