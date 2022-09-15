У чоловіків зменшується мозок, коли вони стають батьками

Команда вчених з Іспанії та США з'ясувала, що після народженням дитини у чоловіків скорочуються структури зорової кори та мережі пасивного режиму роботи мозку.

Нове дослідження мозку чоловіків

Багато досліджень вивчали зміни в жіночому мозку після того, як жінка народила та почала виховувати дитину, але мало досліджень було зроблено щодо змін у чоловічому мозку.

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Щоб виправити цю ситуацію, науковці провели дослідження, яке передбачало проведення МРТ двох груп чоловіків, зроблених до народження дитини та після. Перша група була в Іспанії – дослідники просканували мозок кожного добровольця до того, як їхня партнерка завагітніла, а потім знову після того, як у пари народилася дитина.

Інша група була в США, де дослідники сканували мозок чоловіків-добровольців під час пізньої вагітності їхньої партнерки, а потім знову приблизно через вісім місяців після народження дитини. Для контрольної групи вчені також просканували мозок 18 чоловіків-добровольців, які не народили дітей.

Причини змін у мозку після народження дитини

Результати показали, що у батьків, на відміну від матерів, з народженням дитини не змінюються структури лімбічної системи мозку, яка відповідає за мотивацію та внутрішню винагороду. Але перебудова відбувається в корі великих півкуль, а саме зорової кори та ділянок, пов'язаних з мережею пасивного режиму роботи мозку.

Ймовірно, зміни в мозку мають допомогти чоловікам легше розпізнавати свою дитину та краще реагувати на неї, кажуть автори дослідження.