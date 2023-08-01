Чоловіки теж імітують оргазм: для чого вони це роблять

Існує стереотип, що чоловіки досягають оргазму ледь не в 100 випадках зі 100, а імітують його лише жінки. Але це далеко від правди.

Під час тілесних утіх чоловік яскраво зображає свої відчуття? Можливо, він належить до 27% чоловіків, які симулюють оргазм. Так, симулюванням яскравого фінішу можуть займатися не жінки. Чоловіки теж, навіть якщо їх все ж таки менше (68% жінок зізналися, що їм траплялося вдавати оргазм, коли насправді до нього було як до місяця пішки).

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Які чоловіки найчастіше імітують оргазм

Найчастіше імітують оргазм бісексуальні чоловіки чи геї. 34% перших та 48% других. Серед чоловіків-гетеросексуалів щодо оргазму брехали лише 25%. Воно й зрозуміло, адже чоловікові це зробити не так просто. Але використання презерватива значно допомагало приховувати правду.

Для чого вони це роблять

В основі цієї практики лежить добрий намір: не засмучувати партнера. 31% опитаних хочуть, щоб їхні сексуальні стосунки виглядали задовільними, навіть якщо вони самі розуміють, що з ними справді щось не так. Але виявляється, що імітувати це не вихід, це не захищає пари від скандалів: 21% пар посварилися після відкриття правди, а 25% навіть розлучилися.

Тому найкращим розв'язанням сексуальних проблем у парі завжди було і буде їхнє обговорення з партнером. До того ж найчастіше проблеми у сексі говорять про проблеми у комунікації та довіру між партнерами. А можливо, справа банально лежить у площині здоров'я – у цьому випадку візит до сексолога може усунути необхідність складного вибору: брехати чи не брехати про оргазм.