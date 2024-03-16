Чому чоловіки з II-III групою інвалідності мають пройти переогляд: пояснення офіцера Нацгвардії
Люди з II-III групою інвалідності мають пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я. В умовах, коли Україна намагається збільшити мобілізаційний потенціал, це виправдана норма.
Про це заявив офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк в ефірі "Київ24".
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За словами Сергія Позняка, такі чоловіки після проходження повторної медкомісії і у випадку, якщо стан їх здоров'я визнають таким, що дозволяє нести службу, їх залучать до війська.
При цьому, військова служба не обов'язково передбачає бойові дії. Такі чоловіки можуть, зокрема, "працювати у штабах, будувати фортифікації або виконувати інструкторську роботу".
Мобілізаційний потенціал потрібно покращувати. Треба переглянути тих, хто має II-III групу, чи є серед них ті, хто можу доєднатись до війська,
– наголосив Позняк.
Адже, як зазначив офіцер, військова служба пов'язана безпосередньо з участю у бойових діях: є штабна робота, фортифікаційна, інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна.
Позняк прокоментував повторний медогляд чоловіків: відео
Мобілізація в Україні: актуально
- До слова, військовозобов'язані, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, теж не мають гарантії того, що отримають відстрочку. У цьому праві їм можуть відмовити, якщо є інші працездатні особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати.
- Законопроєкт про мобілізацію може потрапити до сесійної зали на розгляд у другому читанні вже до кінця березня 2024 року.