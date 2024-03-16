Чому чоловіки з II-III групою інвалідності мають пройти переогляд: пояснення офіцера Нацгвардії

Люди з II-III групою інвалідності мають пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я. В умовах, коли Україна намагається збільшити мобілізаційний потенціал, це виправдана норма.

Про це заявив офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк в ефірі "Київ24".

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За словами Сергія Позняка, такі чоловіки після проходження повторної медкомісії і у випадку, якщо стан їх здоров'я визнають таким, що дозволяє нести службу, їх залучать до війська.

При цьому, військова служба не обов'язково передбачає бойові дії. Такі чоловіки можуть, зокрема, "працювати у штабах, будувати фортифікації або виконувати інструкторську роботу".

Мобілізаційний потенціал потрібно покращувати. Треба переглянути тих, хто має II-III групу, чи є серед них ті, хто можу доєднатись до війська,

– наголосив Позняк.

Адже, як зазначив офіцер, військова служба пов'язана безпосередньо з участю у бойових діях: є штабна робота, фортифікаційна, інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна.

Позняк прокоментував повторний медогляд чоловіків: відео

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