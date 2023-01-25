Після різкого повороту голови у чоловіка виникло 3 інсульти

Під час гри в теніс молодий чоловік з США різко повернув голову вбік, внаслідок чого пошкодив важливу артерію, що постачає кров до мозку.

Джоел Гентріх, 35-річний чоловік, батько чотирьох дітей, в кінці минулого року займався улюбленим піклболом – видом спорту, що поєднує у собі теніс, настільний теніс та бадмінтон.

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Як чоловік отримав інсульти

Під час гри чоловік різко повернув голову, коли стежив за м'ячем, але раптом відчув наче щось тріснуло з лівого боку в шиї. Після цього у нього почалося сильне запаморочення, він упав і його знудило. З лівого боку тіла він відчув поколювання.

Друзі допомогли Джоелу підвестися та викликали швидку. Але коли та доставила його до лікарні, він ще дві години провів в очікуванні разом з пів сотнею інших пацієнтів, перш ніж йому надали потрібну допомогу.

Наслідки травми

Чоловікові провели магнітно-резонансну та комп'ютерну томографії, які вказали, що причиною нездужання став розрив внутрішньої оболонки лівої хребетної артерії. Це одна з найважливіших артерій, яка постачає кров до мозку. Її пошкодження призвело у Джоела до погіршення кровопостачання мозочка, спричинивши три локальні інсульти.

Пацієнт пролежав два дні, перш ніж спробував встати. Йому вдалося зробити кілька кроків, хоч і нелегко. Але це був хороший знак, оскільки до того було невідомо, наскільки негативний вплив матимуть інсульти на його фізичні можливості. Ще через кілька днів його виписали, а згодом він навіть повернувся до піклболу.