Чоловічий макіяж робить обличчя більш мужнім та привабливішим

У ході дослідження вчені з'ясували, що макіяж підвищує привабливість чоловіків та робить їхні риси обличчя більш мужніми.

Те, що наявність макіяжу підвищує привабливість жіночих облич (причому не тільки для чоловіків, а й для інших жінок), відоме і вченим, і звичайним людям. Але досі жодне дослідження не було присвячене впливу макіяжу на чоловічу привабливість.

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Нове дослідження чоловічого макіяжу

Хоча використання консилерів та пудр все ще вважається "немужнім", ринок чоловічої косметики постійно росте. Чоловіки, які стежать за своєю зовнішністю і прагнуть сподобатися іншим, не соромляться відвідувати дорогі салони та витрачати чималі кошти на якісну косметику.

Щоб вивчити вплив косметики на те, як сприймають інші люди чоловічі обличчя, дослідники з Коледжу Франкліна та Маршалла сфотографували 20 чоловіків до і після того, як з ними попрацював професійний візажист. Макіяж зробили легким, щоб він не був помітним.

Чоловічий макіяж / Фото PLoS ONE

Макіяж робить чоловіків привабливішими

Потім фотографії показали 200 учасників. Знімки, на яких чоловіки були з макіяжем, отримали вищі оцінки. При цьому, легкий макіяж зробив обличчя учасників більш "мужніми": крім рівної шкіри без видимих ​​проблем, він надав більш окресленого вигляду підборіддя та вилиць і затонував почервоніння губ, що зазвичай сприймається як ознака "жіночності".

Тепер, можливо, чоловіча косметика стане ще популярнішою, адже бажання сподобатися іншим людям є однаковим для обох статей.