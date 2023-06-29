Чим можна замінити йодид калію, якщо трапиться викид радіації

Українці масово скуповують йодид калію в аптеках, тому виник його дефіцит. Тому люди активно шукають альтернативу цьому препарату.

Радіоактивного йоду не буде

Йодид калію використовується для компенсації дефіциту йоду, оскільки саме він нормалізує синтез гормонів щитоподібної залози – трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4).

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Якщо стається ядерна катастрофа на активній АЕС, подібній до тієї, що трапилося в Чорнобилі, прийом йодиду калію може запобігти поглинанню радіоактивного йоду організмом і захистити щитовидну залозу від опромінення.

Зверніть увагу на те, що йдеться саме про "активну АЕС". Лише на працюючій АЕС може утворитися радіоактивний йод, вплив якого на організм можна нейтралізувати, приймаючи йодид калію.

Запорізька АЕС вже понад дев'ять місяців не функціонує. Навіть в найгіршому сценарії, який передбачає руйнування станції, радіоактивного йоду не буде у викидах.

Чим можна замінити йодид калію

Якщо коротко, то нічим. З усім тим, попри всі пояснення та попередження, люди продовжують шукати в Інтернеті рецепти для виготовлення йодиду калію вдома. Не піддавайтеся масовому психозу. По-перше, невідомо, яку речовину отримають експериментатори-хіміки, а також сам процес змішування інгредієнтів може бути небезпечним для здоров'я.

Також не купуйте спиртовий йодний розчин, Люголь, йодомарин. Вони призначені для зовсім інших цілей і не допоможуть в разі радіаційного опромінення.