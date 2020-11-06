Харків та ще кілька населених пунктів області віднесли до червоної зони. Однак ресторанам та кафе дозволили працювати до 22:00. Щоправда, із жорсткішими обмеженнями.

Особливу увагу приділять дотриманню протиепідемічних заходів. Про це повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер у фейсбуці.

До речі В Україні оновили карантинні зони: залишились лише червоні й помаранчеві

Обмеження червоної зони передбачають повне закриття закладів громадського харчування. Однак, за словами Кучера, місцева влада домоглася дозволу працювати до 22:00.

Серед змін до карантинних обмежень – дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів,

– наголосив Кучер.

Які населені пункти Харківщини опинились у помаранчевій зоні

Міста Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв.

Барвікінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони.

Зверніть увагу! Після оновлення карантинних зон Україна стала "червоно-помаранчевою". До жовтої та зеленої зони не віднесли жодного регіону.

Які обмеження діють у червоній зоні