Червона зона у Харкові: ресторанам дозволили працювати до 22:00
Харків та ще кілька населених пунктів області віднесли до червоної зони. Однак ресторанам та кафе дозволили працювати до 22:00. Щоправда, із жорсткішими обмеженнями.
Особливу увагу приділять дотриманню протиепідемічних заходів. Про це повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер у фейсбуці.
До речі В Україні оновили карантинні зони: залишились лише червоні й помаранчеві
Обмеження червоної зони передбачають повне закриття закладів громадського харчування. Однак, за словами Кучера, місцева влада домоглася дозволу працювати до 22:00.
Серед змін до карантинних обмежень – дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів,
– наголосив Кучер.
Які населені пункти Харківщини опинились у помаранчевій зоні
- Міста Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв.
- Барвікінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони.
Які обмеження діють у червоній зоні
- робота громадського транспорту,
- відвідування освітніх закладів,
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів,
- робота ТРЦ, кафе й ресторанів,
- обмеження зеленої, жовтої і помаранчевої зон також діють у червоній
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення.
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