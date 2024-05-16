"У київському ТЦК висновки про придатність роблять ветеринари": росіяни поширюють новий фейк

Росіяни поєднують у дезінформації дискредитацію і медичної системи, і мобілізації. Зокрема заявляють, нібито через нестачу кадрів ТЦК змушені наймати ветеринарів для проведення ВЛК.

У мережі поширюють інформацію, нібито через нестачу кваліфікованого персоналу, ТЦК змушені наймати ветеринарів.

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Хто в Україні проводить ВЛК

Політіенко Оксана Володимирівна справді працює хірургом, утім – у київській ветеринарній клініці "Лессі". Ймовірно, там і зробили фото дверей кабінету з табличкою "Хірург".

Ситуація, коли замість лікаря територіальний центр комплектування (ТЦК) найняв ветеринара, неможлива. ТЦК взагалі не займаються найняттям медичних працівників для проведення військово-лікарської експертизи.

У квітні 2023 року уряд ухвалив постанову щодо впровадження нового пакета в рамках Програми медичних гарантій "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

Тож тепер військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних формуються через залучення лікарів цивільних закладів охорони здоров’я. Кількість комісій з урахуванням поточного навантаження визначає керівництво обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Своєю чергою, Національна служба здоровʼя (НСЗУ) укладає договори з цими закладами та забезпечує оплату наданих послуг. Станом на травень 2024 року, за цим пакетом послуг укладено 492 договори із медичними закладами по всій території України, з них 13 — у Києві. Ветеринарної клініки серед них немає.

Склад ВЛК

До складу ВЛК в умовах воєнного стану входять хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог та оториноларинголог. За потреби надаються направлення для проходження інших спеціалістів. У рамках Програми медичних гарантій військовозобов’язані під час ВЛК безплатно отримують такі послуги: