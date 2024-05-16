"У київському ТЦК висновки про придатність роблять ветеринари": росіяни поширюють новий фейк
Джерело:VoxCheck
Росіяни поєднують у дезінформації дискредитацію і медичної системи, і мобілізації. Зокрема заявляють, нібито через нестачу кадрів ТЦК змушені наймати ветеринарів для проведення ВЛК.
У мережі поширюють інформацію, нібито через нестачу кваліфікованого персоналу, ТЦК змушені наймати ветеринарів.
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Скриншот допису
Хто в Україні проводить ВЛК
Політіенко Оксана Володимирівна справді працює хірургом, утім – у київській ветеринарній клініці "Лессі". Ймовірно, там і зробили фото дверей кабінету з табличкою "Хірург".
Ситуація, коли замість лікаря територіальний центр комплектування (ТЦК) найняв ветеринара, неможлива. ТЦК взагалі не займаються найняттям медичних працівників для проведення військово-лікарської експертизи.
У квітні 2023 року уряд ухвалив постанову щодо впровадження нового пакета в рамках Програми медичних гарантій "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".
Тож тепер військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних формуються через залучення лікарів цивільних закладів охорони здоров’я. Кількість комісій з урахуванням поточного навантаження визначає керівництво обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Своєю чергою, Національна служба здоровʼя (НСЗУ) укладає договори з цими закладами та забезпечує оплату наданих послуг. Станом на травень 2024 року, за цим пакетом послуг укладено 492 договори із медичними закладами по всій території України, з них 13 — у Києві. Ветеринарної клініки серед них немає.
Склад ВЛК
До складу ВЛК в умовах воєнного стану входять хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог та оториноларинголог. За потреби надаються направлення для проходження інших спеціалістів. У рамках Програми медичних гарантій військовозобов’язані під час ВЛК безплатно отримують такі послуги:
- медичний огляд мультидисциплінарною командою лікарів ВЛК: оцінка придатності до військової служби, призначення у разі потреби необхідних консультувань та обстежень для встановлення, уточнення або спростування діагнозу, видача відповідних направлень та оформлення проєктів довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я особи.
- проведення аналізів та інструментальних обстежень;
- оцінка вакцинального статусу особи та в разі потреби — направлення на вакцинацію відповідно до Календаря профілактичних щеплень.