Росіяни поширюють фейки про планування нової пандемії у світі

У мережі поширюють інформацію, нібито 27 травня Всесвітня організація охорони здоров’я підпише "пандемічну угоду" з багатьма країнами світу, у тому числі й з Україною. При цьому додають, що в Україні з 2017 року діє "закон про експеримент".

77 сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

27 травня 2024 року розпочнеться 77 сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. Згідно з попереднім порядком денним, впродовж сесії заплановано огляд багатьох блоків.

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Які питання розглядатиме ВООЗ:

забезпечення повного охоплення послугами охорони здоров’я додатково для 1 млрд людей;

забезпечення більш ефективного захисту при надзвичайних ситуаціях додатково для 1 млрд людей;

забезпечення підвищення рівня здоров’я та добробуту додатково для 1 млрд людей;

підвищення ефективності та результативності ВООЗ та якості підтримки, яку вона надає країнам.

У рамках другого блоку діятиме Міжурядовий переговорний орган для підготовки та погодження проєкту конвенції, угоди чи іншого міжнародного інструменту ВООЗ щодо запобігання пандеміям, забезпеченню готовності та вжиття заходів реагування. Та це жодним чином не говорить про те, що скоро людство чекає нова пандемія.

Запобігання пандеміям

Орган створили у грудні 2021 року на другій спеціальній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. Як пояснюють у ВООЗ, це було зумовлено необхідністю забезпечити кращу підготовку та захист громад, урядів та всіх секторів суспільства – усередині країни та в усьому світі – для запобігання майбутнім пандеміям. З того часу йде робота над текстом угоди. Остаточні результати мають бути представлені на 77 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Крім того, підписання подібної угоди не змушує країну дотримуватись усіх прописаних у ній норм та правил, вони не є юридично обов’язковими. Це міжнародна угода, держави при її реалізації враховують національні закони та правила.

До чого тут Україна

Щодо українського "закону про експеримент", ймовірно йдеться про Закон України 2362-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища", прийнятий у 2018 році. Навколо цього закону вже були маніпуляції з боку конспірологів та антивакцинаторів. Насправді ж цим законом регулюється передача повноважень у сфері охорони довкілля органам місцевої влади.

Слово "експеримент" у законі стосується організації роботи Кабінету Міністрів. В історії Закону бачимо, що він спричинив прийняття двох постанов Кабінету Міністрів: "Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення ефективності організації процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України" (2021) та "Про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг" (2020).

У першій постанові йдеться про застосування нової системи для планування й оцінки дій уряду – "Єдиної інформаційної системи планування та моніторингу діяльності Кабінету Міністрів України". А в другій постанові Кабмін передав державному підприємству "Дія" статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг замість ДП "НАІС". Слово "експеримент" стосується лише оптимізації роботи уряду і зміни в електронних реєстрах, а не втілення "планів" щодо пандемії COVID-19.

