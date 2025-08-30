Бобровий струмінь або кастореум знають як цікаву добавку до парфумів та окремих продуктів харчування. Однак, якщо говорити про народну медицину, – тут міфів більше, ніж науково підтверджених фактів.

Під назвою "боброва струя" ховається особливий маслянистий секрет, який утворюється у спеціальних залозах між геніталіями та анусом як у самців, так і у самок бобрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на RxList.

Для самих тварин кастореум – це не розкіш і не забаганка природи, а інструмент спілкування: з його допомогою бобри мітять територію, а також ідентифікують свою родину. Це для них – щось на кшталт унікального "парфуму".

Чому люди звернули увагу на боброву струю?

Американське FDA, займаючись захистом споживачів, зарахувало кастореум до безпечних харчових інгредієнтів. Його можна зустріти як ароматизатор чи смаковий підсилювач в продуктах і парфумерії.

На ринку такої речовини обмаль – за рік по всьому світу використовують лише близько 450 кг. Тож шанс, що ви з’їсте чи "вдихнете" забагато кастореуму, мінімальний.

Міфи про цілющі властивості

На жаль, колись масштабне полювання на бобрів заради кастореуму ледь не призвело до зникнення деяких видів, особливо у Північній Америці. Сьогодні технології дозволяють отримувати речовину без шкоди для тварин, а парфумери вже навчилися синтезувати її в лабораторії. Проте полювання на бобрів, на жаль, триває.

Попри відсутність доказів, в народній медицині й досі популярні різноманітні "рецепти" з використанням бобрового струменю – від засобів для заспокоєння до "лікування" раку.

Важливо наголосити: наукових підтверджень користі кастореуму для здоров’я немає, і використовувати його замість перевірених ліків не варто.

Бобровий струмінь – це цікава, але зовсім не чарівна речовина. Корисна вона, радше, для парфумерії та харчової промисловості, а не для лікування.