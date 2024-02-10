Біомаркери молодості: учені порівняли кров довгожителів і звичайних людей і ось, що вони виявили

Довголіття цікавить учених уже давно. Вони намагаються віднайти нові точки розуміння цього процесу, аби зрозуміти, як впливати на організм таким чином, щоб продовжити життя.

Дослідження, опубліковане в GeroScience, виявило, що в крові довгожителів є деякі загальні біомаркери, включаючи рівні холестерину та глюкози.

Дивіться також Як харчуватися людям, які займаються спортом

Насправді, у нашу епоху довголіття не є чимось дуже унікальним. Ледь не щотижня ми бачимо новини про те, як люди святкують 100 років і діляться секретами. Вони викликають не просто захоплення, але й інтерес у науковців, які намагаються віднайти ключ, який допоможе людству перетнути звичний рубіж тривалості життя.

Учені наголошують, що у цьому контексті важливий не тільки спосіб життя людини, але і взаємодія низки факторів генетики, а також те, як вони впливають один на одного.

Біомаркери крові можуть вказувати на довголіття

. Довгожителями вважаються люди, які досягли певного віку (від 85 і більше) та продовжують вести активне життя.

Вчені вивчили профілі біомаркерів, а також порівняли ці показники серед людей, які потрапляють під категорію довголіття їх однолітків, які мали коротке життя.

Усього дослідження охоплює дані 44 тисяч шведів, які пройшли оцінку стану здоров'я у віці 64 – 99 років.

Учені спостергіали за учасниками упродовж 35 років. З них 2,7% (1224 людей) дожили до 100 років, переважна більшість (85%) столітніх людей були жінки.

Вчені проаналізували 12 біомаркерів крові, які пов'язані із запаленням, метаболізмом, функцією печінки та нирок, а також потенційним недоїданням і анемією. Зробили це тому, що попередньо ці біомаркери пов'язували зі старінням або смертністю.

Учені виявили ще один біомаркет – сечову кислоту – продукт життєдіяльності в організмі, який продукується унаслідок перетравлення певної їжі. Вона була фактором запалення.

Що виявили вчені

Ті учасники, які дожили до свого сторіччя, як правило, мали нижчі рівні глюкози, креатиніну та сечову кислоту, починаючи з 60 років.

І попри те, що середнє значення для більшості біомаркерів у тих хто прожив до 100 років суттєво відрізнялися від тих, хто живше значно менше, довгожителі рідко демонстрували надзвичайно високі або низькі значення.Тобто, суттєвої кореляції все ж виявити не вдалось.