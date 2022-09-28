Більшість батьків не знають, що їхні діти використовують вейп

Заходи, які вживають батьки щодо дітей, які почали курити, нерідко виявляються ефективними. Але запідозрити дитину у цьому не завжди просто.

Вчені виявили, що батьки набагато рідше знають, що дитина користується електронними сигаретами, ніж коли вона курить звичайні сигарети.

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Батьки не знають про вейп

Близько 70% батьків або опікунів знають та підозрюють, що дитина курить. Водночас про вейпінг дитини знають лише 40% батьків, встановили вчені.

Коли батьки думають про тютюн, вони частіше представляють цигарку, інші продукти їм рідше спадають на думку,

– сказав доктор Бенджамін Чаффі з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, співавтор дослідження.

Але до тютюнової залежності може привести будь-який вид куріння. У більшій частині рідин для вейпінгу міститься нікотин, тому він також має бути в полі зору батьків.

Чому діти починають курити

Вчені проаналізували дані Популяційного дослідження тютюну та здоров'я. Вони взяли інформацію про більш ніж 23 тисячі підлітків віком 12 – 17 років. У дослідженні було зафіксовано, чи палить кожен із цих підлітків і які тютюнові продукти віддає перевагу.

Дослідження також показало, що батьки з нижчим рівнем освіти краще виявляють куріння дітей, і матері пильніші за батьків. Виявилося, зокрема, що діти із сімей із суворими антитютюновими правилами, курять на 20 – 26% рідше, ніж решта їхніх однолітків.